8 طائرات مغربية تقدم مساعدات غذائية للبنان

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أقلعت، مساء الجمعة، ثماني طائرات عسكرية محملة بـ90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ويأتي القرار الملكي بنقل هذه المساعدات، التي تتكون من مواد غذائية أساسية، جوا استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد- 19”.