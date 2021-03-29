8 مؤلفات تاريخية جديدة تعزز المكتبة المغربية

أعلنت جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير أنها بفضل أريحية بعض أبناء هذه المدينة الغيورين على الشأن الثقافي، وكذا المجلس الجماعي بالمدينة، ستصدر خلال شهري أبريل وماي من سنة 2021، ثمانية كتب تتناول بالبحث والدراسة جوانب تاريخية واجتماعية وثقافية ذات أبعاد محلية وجهوية ووطنية.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للجمعية توصلت به هسبريس، بمؤلف لمحمد العربي العسري بعنوان “الغصون الدانية في الرسائل الاخوانية”، و”بين طنجة وأصيلا عبر التاريخ” ويليه “الشاون معقل الفكر والجهاد” لعبد العزيز بنعبد الله ومن إعداد أحمد بنعبد الله وتقديم محمد أخريف.

وستصدر الجمعية أيضا مؤلف “لمحات من تاريخ المدن والقبائل بالمغرب 1890″، من تأليف ألفرد لو شاتليي وترجمة شكيب اللبيدي، وكتاب “الاستعمار الإسباني لمنطقة مراكش الخليفية مذكرات مكتب المغرب العربي بالقاهرة” لكاتبه أنس الفيلالي، وجواب عن مسألة العقوبة بالمال عند تعذر استيفاء الحدود الشرعية” لمؤلفه الفقيه محمد العربي بن يوسف الفاسي وتقديم وتحقيق سلمان الصمدي.

كما ستتضمن الإصدارات الجديدة كتاب “دراسات حول الغرب الإسلامي: المغرب الأقصى والأندلس”، للكاتب رشيد الحور، و”لمع من ذاكرة القصر الكبير”، من تنسيق محمد العربي العسري ومحمد أخريف.

آخر إصدارات جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير مؤلف “دار الدباغة في القصر الكبير من خلال وثائق غير منشورة: تاريخها ودورها الاقتصادي والاجتماعي”، للكاتب محمد أخريف.