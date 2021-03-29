"كرييتف" تطلق السماعة Sound Blaster JAM V2 الجديدة

أعلنت شركة كرييتف تكنولوجي عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Sound Blaster JAM V2 الجديدة.

وأوضحت الشركة السنغافورية أن سماعة الرأس الجديدة تعتمد على تقنية البلوتوث 5.0 وترميز الصوت aptX HD وaptX Low Latency، وبفضل تقنية الاتصال متعدد النقاط فإنه يمكن توصيل سماعة الرأس بجهازين والتبديل بينهما بسلاسة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة على مشغلات نيوديميوم 32 ملم، ويتمكن المستخدم من خلال الزر Boost من رفع صوت الجهير لضمان الاستمتاع بصوت فائق النقاء عند الاستماع للموسيقى أو الألعاب.

ويتيح تطبيق كرييتف إمكانية مواءمة الصوت بما يتناسب مع التفضيلات الشخصية والرغبات الخاصة، ويوفر هذا التطبيق أيضا إمكانية الوصول إلى إيكولايزر Sound Blaster Graphic EQ ومجموعة SmartComms والعديد من الإعدادات الأخرى الخاصة بالتشغيل والميكروفون.

وتأتي سماعة الرأس اللاسلكية Sound Blaster JAM V2 الجديدة بميكروفون مزدوج مع تقنية إلغاء الضوضاء كوالكوم cVc 8.0 من أجل إلغاء الضوضاء الخلفية وتسجيل الصوت الخاص بأفضل صورة ممكنة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة حتى 22 ساعة، وبالتالي فإن شحنة البطارية تدوم لعدة أيام عمل، ويتم شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C، ويكفي شحن سماعة الرأس الجديدة لمدة عشر دقائق لكي يتم تشغيلها لمدة 4 ساعات.