"جوجل" تحدّث "أندرويد" لحل مشكلات التطبيقات المعطلة

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لأحد المكونات الهامة لنظام تشغيل الأجهزة الجوالة أندرويد من أجل إصلاح المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المعطلة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد يتعلق بتطبيقات Webview، وهي عبارة عن التطبيقات، التي تتيح إمكانية إظهار محتويات الويب.

وأشارت جوجل إلى أن المشكلات لا تقتصر على تطبيقات الأطراف الأخرى فقط، ولكنها تظهر أيضا مع تطبيق البريد الإلكتروني جوجل Gmail المخصص للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

ونظرا لأن تطبيقات Webview تعتمد على متصفح جوجل كروم، فقد قامت الشركة الأمريكية بإطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم الشهير أيضا لإصلاح الأخطاء الموجودة به.

ولكي يتحقق المستخدم من تثبيت أحدث إصدار من Webview ومتصفح جوجل كروم على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، فمن الأفضل إلقاء نظرة سريعة على متجر جوجل بلاي، والنقر على الأيقونة، التي تضم ثلاث شرطات أفقية والموجودة في الزاوية العلوية جهة اليسار.

وبعد ذلك يتم تحديد الخيار “التطبيقات والألعاب الخاصة بي/المثبتة”، ثم النقر على مربع “تحديث” خلف بنود القائمة Webview ومتصفح جوجل كروم.

ومن الأفضل للمستخدم تشغيل وظيفة التحديث التلقائي للتطبيقات، إذا لم تكن مفعلة، وذلك عن طريق قائمة “الإعدادات/التحديث التلقائي للتطبيقات”، وبعد ذلك يتم تحديد خيار تنزيل التحديثات التلقائية مع شبكات الواي فاي فقط أو عن طريق اتصال البيانات الجوالة.