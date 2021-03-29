"بنتلي" تطلق أيقونتها Continental GT Speed الجديدة

"بنتلي" تطلق أيقونتها Continental GT Speed الجديدة
صورة: د.ب.أ
الإثنين 29 مارس 2021 - 10:19

أعلنت شركة بنتلي عن إطلاق أيقونتها Continental GT Speed الجديدة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك 12 أسطوانة سعة 0ر6 لتر وبقوة 485 كيلووات/659 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 900 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة Continental GT Speed ثنائية الأبواب، والتي يزيد وزنها عن 5ر2 طن، من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 5ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 335 كلم/س.

وللتأكيد على الطابع الرياضي تعتمد السيارة الجديدة على توجيه المحور الخلفي لمزيد من الرشاقة بالإضافة إلى تحسينات على نظام التعليق الهوائي ونظام نقل الحركة، مع التجهيز بمكابح فائقة من الكربون والسيراميك وقفل تفاضلي بتحكم إلكتروني على المحور الخلفي، كما يهيمن الطابع الرياضي على المقصورة الداخلية.

وتتميز السيارة من خلال الملامح التصميمية الشرسة، وشبكة المبرد المعدلة المطلية بلون داكن.

الطابع الرياضي شركة بنتلي عزم الدوران الأقصى نظام التعليق الهوائي

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