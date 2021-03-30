"جي إم سي" تطلق الموديل الجديد من Terrain

"جي إم سي" تطلق الموديل الجديد من Terrain
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:08

أطلقت شركة جي إم سي الموديل الجديد من سيارتها Terrain، التي تنتمي لفئة SUV الصغيرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة Terrain الجديدة تتميز من خلال شبكة المبرد الكبيرة، والتي تتصل مباشرة بالكشافات، مع تعديلات على المصابيح الخلفية، والتي تعمل جميعها بتقنية LED.

وأعلنت الشركة عن تنصيب الموديل AT4 من السيارة كممثل للطراز على الطرق الوعرة، مع تجهيزة حماية من الفولاذ لقاع السيارة، وألواح الحماية من اللدائن البلاستيكية على الجسم.

وتسع المقصورة الداخلية خمسة مقاعد مع بعض التجهيزات الموسعة مثل نظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، والتوافق مع المساعد الصوتي أليكسا من أمازون.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 5ر1 لتر وبقوة 172 حصان/275 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى تتجه للمحور الأمامي أو العجلات الأربع.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر السيارة Terrain الجديدة.

الكشافات الموديل الجديد شبكة المبرد الكبيرة شركة جي إم سي

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