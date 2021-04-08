"نيسان" تقدم نسخة رياضية من الوحش Patrol

كشفت شركة نيسان النقاب عن سيارتها Patrol Nismo المعتمدة على سواعد محرك مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V بقوة 428 حصان.

وأوضحت الشركة اليابانية أن وحش الأراضي الوعرة الجديد البالغ وزنه 2.8 طن يظهر بطول 5.2 متر، ويعتمد على سواعد محرك V8 بقوة 428 حصان. وتتميز السيارة من خلال باقة العناصر الأيروديناميكية، والعجلات قياس 22 بوصة، مع التجهيزات الفاخرة في المقصورة الداخلية.

وتتوفر السيارة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بأربعة ألوانن هي: White Pearl وBlack Solid، بالإضافة إلى الرمادي المعدني والفضي المعدني.