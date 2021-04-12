القناة الأولى تراهن على برامج استثنائية ومتنوعة خلال شهر رمضان

كشفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية عن البرمجة الخاصة بالقناة الأولى لشهر رمضان، مشيرة إلى أنها حرصت على تقديم شبكة برامج استثنائية ومتنوعة لإرضاء جميع الأذواق.

وسيلتقي المشاهدون، وفق ما أوردته القناة الأولى في بلاغ لها، مع مسلسل “أحلام سيتي” على الساعة 18.30 يوميا، وهو عمل من إخراج محمد الخودي، يشارك فيه كل من محمد خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونادية آيت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطيفين.

وتحكي السلسلة قصة زينب، التي استطاعت بعد سنوات من العمل من اقتناء فيلا فاخرة مطلة على البحر، حيث ستنتقل للعيش بها رفقة زوجها وابنتها ووالديها وأختها الصغرى، غير أن حلم العائلة بعيش حياة هادئة لم يتحقق، حيث سرعان ما ستنشب صراعات بينها وبين أسرة الزيتوني، الذي يملك قطعة أرضية بالقرب من الفيلا ولا ينوي الرحيل عنها قريبا. وفي ظل هذه الصراعات، ستنشأ علاقة انجذاب بين نجل الزيتوني وابنة الأحمدي.

كما سيكون للمشاهد موعد مع السلسة الكوميدية “قهوة نص نص!” لمخرجها هشام الجباري، وتدور أحداثها في مقهى، و”هي صورة مصغرة لمجتمعنا. سنعيش في قالب كوميدي ساخر حكايات اجتماعية هزلية مع المشتغلين في المقهى وروادها”.

“فضاء المقهى سيكون شاهدا على قصص شخصياتنا.. لكل واحد منهم جراحه وآماله والظروف التي ساقته للاشتغال في المقهى. مسعود مالك المقهى شخص صارم نوعا ما، ومن الصعب إرضاؤه بشأن الحسابات، ويحيط به فريق شاب، ضمنهم ابنه الذي يشتغل بينهم سرا! وحتما ليس هذا هو السر الوحيد الذي سنكتشفه مع تطور أحداث القصة، فتطور العلاقات الإنسانية في القصة سيجعلنا نعرج على العديد من المواضيع مثل الزواج، البطالة، الطلاق…، وهي كلها مواضيع ومواقف نعيشها يوميا في مجتمعنا ومعظمها مألوف لدينا”، يقول القائمون على العمل.

السلسلة التي ستعرض يوميا على الساعة 19.05، يشارك فيها كل من محمد باسو، وبديعة الصنهاجي، وسعيد آيت باجة، وساندية تاج الدين، وفتاح الغرباوي.

متعة الإفطار على الأولى ستكون، يقول بلاغ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مع سيتكوم “دار الهنا”، على الساعة 19.30، الذي تكلف بإخراجه إدريس الروخ، مع تشخيص كل من محمد الجم، ونزهة الركراكي، وعبد الصمد مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا تراب، ورشيد رفيق.

ويتطرق هذا “السيتكوم” إلى قرار الحاج والحاجة الانفصال عن بعضهما البعض بعد 45 سنة من الزواج وثلاثة أبناء والعديد من الأحفاد، وهي الخطوة التي لم يصدقها أي أحد! و”كأنهم كانوا ينتظرون زفاف ابنتهم الصغرى لإعلان هذا الخبر الذي سيغير توازن الأسرة”.

هذا الخبر الذي سينزل على الأبناء الثلاثة كالصاعقة سيكون كافيا لإحداث حالة من الفوضى في الأسرة التي طالما كانت مستقرة. “كيف سيتصرف صبور، عليا وعزيزة أمام الوضع الجديد؟ هل سيستسلمون لرغبة والديهم في التحرر من مسؤولياتهم الأسرية؟ أم أن حكمة الأبناء ستتفوق على تهور الآباء؟”.

ومن الكوميديا إلى الدراما والتشويق، تضرب القناة الأولى موعدا مع متابعيها، من خلال مسلسل “بنات العساس”، وهو من إخراج إدريس الروخ، وتمثيل عزيز الحطاب، وسعاد خيي، ودنيا بوطازوت، ومنى فتو، ومحسن مالزي، وساندية تاج الدين.

ويستعرض المسلسل، الذي سيبث يوميا على الساعة 20.10، معاناة الأبناء جراء انحراف الآباء ولا مسؤوليتهم، حيث تواجه عائشة وحنان الشارع بسبب والدهما المدمن على القمار والكحول، والذي باع كل شيء للاستمرار في إدمانه.

بعيدا عن قريتهما، لا تجد الأختان سقفا يحميهما من قساوة الشارع بمدينة الدار البيضاء، إلى أن ينبثق خيط أمل في القصة، هو غيثة السيدة الغنية، التي ستقوم بتشغيل والدتهما مساعدة منزلية، إلا أن هذا الاستقرار وراحة البال لن يدوما طويلا، بعد أن يقع ما لم يكن في الحسبان، وتدخل الشرطة على الخط لتكشف العديد من الحقائق والأسرار.

وعلى الساعة الحادية عشرة ليلا، سيلتقي المشاهدون مع “البيوت أسرار”، الذي سينقل المتابع إلى أجواء المدينة العتيقة، حيث يمارس الحاج سعيد، رجل الأعمال الثري وواسع النفوذ، شتى أنواع الاستغلال والمكر تجاه عائلات فقدت ثروتها وممتلكاتها بسبب جشعه، ووجدت نفسها مستسلمة لطغيانه وجبروته.

ولن يجني الحاج سعيد من هاته التصرفات سوى الأعداء حتما، الذين سيكونون أحيانا ضمن دائرته المقربة جدا. تطور الأحداث سيكشف لنا الكثير من الأسرار التي تنفض عنها غبار الماضي لتظهر مجددا إلى العلن في قالب درامي مليء بالتشويق.

هذا المسلسل من إخراج علاء أكعبون، وتشخيص كل من محمد خيي، وسعيدة باعدي، وثريا العلوي، وسعيد باي، وماريا لالواز، وهاجر المصدوقي.

وكل يوم أربعاء على الساعة الحادية عشرة ليلا سيلتقي المشاهدون مع السلسلة الاجتماعية “الصلا والسلام”، التي تدور حول تنظيم الأعراس، وعلى الخصوص “النكافة”، التي تعتبر شخصا مهما في حفلات الزفاف المغربية.

فبعد أن تعرضت كريمة لخيبة أمل كبيرة في الحب، تسببت في فقدانها أيضا عملها، تقرر العودة إلى مسقط رأسها أبي الجعد لتسيير مشروع والدتها لتزيين العرائس، وهي المهنة التي كانت تشعرها بالخجل، لكنها ستحيط نفسها بأصدقائها القدامى الذين سنتعرف على قصصهم، جراحهم وآمالهم وكيف سيحاولون، وهم يخوضون غمار هذه التجربة، أن يعيدوا اكتشاف أنفسهم ورسم طريقهم. كما سيكتشفون عمق مشاعرهم تجاه بعضهم البعض.

السلسلة من إخراج زكية الطاهري، وتمثيل فدوى طالب، ويوسف جندي، ومنية المكيمل، ويوسف لهري، وسعد موفق، وزينب الناجم.

“سالف عذرا” دراما اجتماعية تدور أحداثها حول امرأة شابة، جميلة وذكية، لكن حياتها ليست أبدا بالسهلة، حيث تضطر للتوقف عن الدراسة بسبب ظروف أسرتها المادية، لتنطلق في الغناء والشعر، ولن تتردد في استعمال فنها لإيصال بعد الرسائل والتنديد بكل أشكال الظلم، لا سيما تلك التي تعاني منها النساء السلاليات، اللائي سلبت حقوقهن في إدارة الأراضي الجماعية.

هذه المعركة، التي تشنها عذرا عبر فنها، لن تعجب الكثيرين من أعيان المنطقة، وأولهم الشيخ المعطي المعروف بجبروته واستبداده.

السلسلة تتتبع أطوار هذه الحرب المعلنة من طرف عذرا، فهل ستنجح في معركتها ضد الظلم؟ وهل ستحصل على الدعم اللازم؟ وماذا عن ابن الشيخ المعطي المحب للفن؟

السلسة التي ستعرض كل خميس على الساعة 23.00، من إخراج جميلة البرجي، وتشخيص هدى صدقي، وعباس كاميل، وربيع القاطي، وأمال التمار، وجواد السايح.

كما سيكون للمشاهد المغربي لقاء مع الجزء الثاني من سلسلة “الماضي لا يموت”، وهي من إخراج هشام الجباري، وتمثيل رشيد الوالي، وفاطمة خير، وأمين الناجي، وفاطمة الزهراء بناصر، وأحلام الزعيمي، وسعيد آيت باجة، وناصر أقباب.

يعتقد سعد الغالي وعائلته أنهم خرجوا من دائرة الانتقام التي أقحموا فيها. فبعد اعتقال أمين وولادة رحمة- الابنة التي أنجبها من راضية- تغادر أسرة الغالي مدينة الدار البيضاء وتستقر في منزلها بالبادية، وكلها أمل في إيجاد الراحة والحياة الهادئة بعد مسلسل طويل من المآسي والجراح، إلا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا. ذلك أن مأساة جديدة ستطرق بابها مجددا: مقتل راضية واختفاء رحمة!

كما سيلتقي المشاهد طيلة شهر رمضان مع أفلام تلفزية جديدة على الأولى، من بينها “مولات الورد”، وهو من إخراج عبد الله توكونة وتشخيص عبد الله فركوس، عبد الصمد مفتاح الخير، جميلة الهوني، محمد الأثير ومجيدة أزناك.

وتدور أحداث “مولات الورد” حول عمر وعائلته، الذين يجدون أنفسهم في وضعية مالية صعبة بسبب إقالته من عمله. ولكي يحافظ على مستوى العيش الذي اعتاد عليه ويلبي حاجيات ابنه التي لا تنتهي، يخطط عمر لفكرة لن تخطر على بال أحد: سرقة محل للمجوهرات.

الكثير من المواقف الكوميدية ستنشأ عند محاولة عمر وزوجته وصهره تنفيذ خطة السرقة دون أن يثيروا شكوك أحد، فهل سينجح أبطالنا في سرقة المحل؟ وكيف سيخططون لذلك؟.

ومن بين ما سيشاهده المتتبعون للقناة الأولى “القافز”، وهو من إخراج يونس الركاب، وتشخيص طارق البخاري، حسنا المومني، ياسين أحجام، بدري منصور، ساندية تاج الدين ورفيق بوبكر. ويستعرض الفيلم قصة سعيد الملقب بـ”القافز”، الذي يجد نفسه في مأزق لا يحسد عليه.

سعيد شاب مقبل على الثلاثينات، ولا يفلح في أي عمل يسند إليه، إذ يعرف عنه عدم جديته واستهتاره، وأقصى ما يحلم به هو الزواج من وفاء التي ظل يحبها سنوات.

يحصل سعيد على وعد من أخته وزوجها بالحصول على سيارة أجرة، إلا أن تحمسه الزائد وانعدام صبره سيدفعانه إلى سرقة السيارة سرا للقاء خطيبته. والرحلة الأولى لن تكون سهلة بالمرة، فالزبون الأول لن يكون سوى منصور تاجر المخدرات الذي كان ينوي مبادلة المخدرات والمال داخل التاكسي بسرعة وبعيدا عن ملاحقة الشرطة، إلا أن عطبا في عجلة السيارة سيضطر العصابة إلى الفرار وترك سعيد في هذه الورطة، وستكون هذه الحادثة بداية العديد من المغامرات التي سيكون بطلها.

كما سيتجدد لقاء مشاهدي القناة طيلة شهر رمضان مع حلقات ومواضيع جديدة من “مداولة” و”قضايا وآراء”، وكذلك مع برنامج ديني بعنوان “في ظلال الإسلام”، و”حديث الصائم”، وسلسلة من محاضرات “الدروس الحسنية”، يلقيها ثلة من كبار الفقهاء وعلماء الدين في حضرة أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

كما سيكون للمشاهدين لقاء مع تلاوة قرآنية عطرة بصوت أحسن القراء المغاربة طيلة شهر رمضان المبارك بمعدل حزبين في اليوم، ومع “أثر ونظر”، وهو برنامج فكري حواري أسبوعي يناقش مختلف القضايا والأسئلة المعرفية والثقافية والاجتماعية والتاريخية من زاوية فكرية إسلامية، تركز على خصائص وأبعاد الفكر الإسلامي في السياق المعاصر.

وخلال شهر رمضان المبارك أيضا سيكون المشاهدون على القناة الأولى مع موعد مع سهرات فنية من توقيع فنانين يمثلون مختلف الألوان الموسيقية، حيث تقول إن المتتبع سيجد اللون الغنائي الذي يناسبه: “الموسيقى الحسانية، والموسيقى الأمازيغية بلهجاتها الثلاث، والموسيقى الأندلسية والغرناطية، الحضرة العيساوية، وأيضا الموسيقى الشبابية والشعبية كلها ستكون ضمن القائمة، والأكيد أن اللمة العائلية ستكون أكثر متعة، خصوصا أن هذه العروض الفنية ستناسب جميع الأذواق والأعمار، وهذا ما يؤكد أن الأولى قناة يلتف حولها كل أفراد الأسرة”، يضيف البلاغ.

في كل سهرة ستتم دعوة شخصيات من المنطقة نفسها موضوع الحلقة، ولكن تعمل في مجال آخر بعيد عن الفن. كما ستكون لنا فرصة التعرف على الجديد الفني للفنانين الحاضرين معنا، والاستمتاع بأغانيهم الأكثر شهرة وشعبية.

وفي جو من التحدي والتسلية سيشارك الفنانون في العديد من المسابقات مثل الكاريوكي والاختبارات العمياء وأنشطة ترفيهية أخرى ستجعل البرنامج ثريا ومتنوعا.