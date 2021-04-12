"مرسيدس" تستعد لإطلاق CLS الجديدة

تستعد شركة مرسيدس لإطلاق الموديل الجديد من سيارتها CLS الكوبيه رباعية الأبواب في فصل الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الأنيقة تأتي بملامح تصميمية جديدة وبرنامج دفع معدل؛ حيث تتميز السيارة من خلال شبكة المبرد الجديدة، والرتوش التصميمية على المصادم، كما تزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمقود جديد.

ويتسع برنامج دفع الكوبيه بمحرك ديزل جديد مع تقنية الدفع الهجين المعتدل. ويولد هذا المحرك سعة 0ر2 لتر قوة 195 كيلووات/265 حصان. وبفضل مولد بدء الدوران الكهربائي تم تقليص استهلاك الوقود إلى 5ر5 لتر/100 كلم.

وتتسارع نسخة السيارة المعتمدة على هذا المحرك بفضل دفعها الرباعي من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر6 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 143 كيلووات/194 حصان إلى 320 كيلووات/435 حصان.