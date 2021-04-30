سامية أقريو وحلق الشعر

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‫تعليقات الزوار

3
  • بنت الرصيف
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:50

    هذه بدعة وليس تضامنا مع احد، مريض السرطان يحتاج الى دعم مالي وليس راسا حليقة، هؤلاء هم الذين قال عنهم الرسول انهم يغيرون خلق الله

    11
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  • yahyaaziz
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:52

    تبارك الله عليك ونعم الاحساس.
    شكرا اقريو و مسيرة موفقة في مجال السينما.
    اسم جميل على فنانة جميلة و مرهفة الاحساس.
    شكرا

    -2
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  • ماجد واويزغت
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:03

    أنا متفق مع صاحبة التعليق رقم 1

    2
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