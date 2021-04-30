سامية أقريو وحلق الشعر

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تعليقات الزوار3
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هذه بدعة وليس تضامنا مع احد، مريض السرطان يحتاج الى دعم مالي وليس راسا حليقة، هؤلاء هم الذين قال عنهم الرسول انهم يغيرون خلق الله
تبارك الله عليك ونعم الاحساس.
شكرا اقريو و مسيرة موفقة في مجال السينما.
اسم جميل على فنانة جميلة و مرهفة الاحساس.
شكرا
أنا متفق مع صاحبة التعليق رقم 1