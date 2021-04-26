خط تجهيزات جديد لسكودا Octavia

أعلنت شركة سكودا عن تقديم خط التجهيزات Sportline الجديد لأيقونتها Octavia بموديليها الصالون والكومبي.

وأوضحت الشركة التشيكية أن خط التجهيزات الجديد، والذي يمنح السيارة المزيد من الديناميكية والطابع الرياضي، يتميز من خلال المكونات المطلية باللون الأسود على جسم السيارة مثل الاسبويلر الأمامي، وإطار شبكة المبرد، وكذلك حليات الكروم على الناشر الخلفي، كما تتألق الصالون باسبويلر خلفي يكتسي باللون الأسود.

وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة مطلية هي الأخرى باللون الأسود. وتزدان الرفارف بملصق باسم النسخة Sportline.

وتزدان المقصورة الداخلية بأشرطة زينة وحليات بلون طلاء البيانو، ومقاعد رياضية بكسوات خاصة، ومقود رياضي متعدد الوظائف، كما يرتسم شعار الشركة المنتجة على أشرطة الصعود.

ويتسع برنامج دفع السيارة عبر نسخ البنزين والديزل والدفع الهجين المعتدل ونسخ Plug-in، ونسخ الدفع الأمامي والخلفي، وليغطي نطاق قوة يمتد من 130 إلى 204 حصان.