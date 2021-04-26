"وولينج موتورز" تقدم نسخة كابريو من Hong Guang Mini EV

كشفت شركة “وولينج موتورز” النقاب عن نسخة كابريو من سيارتها الكهربائية Hong Guang Mini EV الصغيرة، وذلك خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات والممتد حتى 28 أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الكابريو الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 20 كيلووات/27 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 85 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة المكشوفة ثنائية المقاعد بسرعة قصوى تبلغ 100 كلم/س، بينما يصل مدى السير إلى 170 كلم، علما بأنه يمكن شحن البطارية في أي مقبس كهربائي عادي.

وعلى الصعيد الخارجي تخطف السيارة الكابريو الجديدة الأنظار إليها من خلال التصميم الجديد للعجلات المصنوعة من معدن خفيف والمصابيح العاملة بتقنية LED، بينما تتألق المقصورة الداخلية بمقود جديد وشاشة أكبر حجما.

ولم تفصح “وولينج موتورز” بعد عن موعد طرح سيارتها الكهربائية Hong Guang Mini EV الصغيرة أو أسعارها.