وفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع المرض

هسبريس - إفي

توفيت المطربة والملحنة الفلسطينية ريم بنا اليوم السبت عن عمر 51 عاما عقب صراع طويل مع السرطان، حسبما أعلنت أسرتها.

ولدت ريم بنا في مدينة الناصرة في الثامن من دجنبر من عام 1966 ودرست الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى في موسكو، وقد اشتهرت عالميا بأدائها لأغاني تراثية فلسطينية بطريقة حديثة وألبومات يطغي عليها الطابع الوطني، علاوة على توظيفها للفن للدفاع عن القضية الفلسطينية وأنشطتها لنصرة حقوق الإنسان.

وقد نعتها والدتها،الشاعرة الفلسطينية البارزة زهيرة صباغ، عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك) قائلة: "رحلت غزالتي البيضاء خلعت عنها ثوب السقام ورحلت.. لكنها تركت لنا ابتسامتها، تضيء وجهها الجميل، تبدد حلكة الفراق".

وأعلن فراس، أحد أشقاء بنا، أن جثمانها سيسجى في كنيسة الروم الأرثوذكس بالناصرة ظهر اليوم، وسيشيع إلى مثواه الأخير إلى مقبرة اللاتين.

وكانت أسرة ريم قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الفلسطينية وتلقيها العلاج في مستشفى بالناصرة.

ومن آخر ما كتبته ريم بنا على صفحتها على فيسبوك "لا تخافوا، هذا الجسد كقميص رثّ لا يدوم حين أخلعه..الموت كالتاريخ، فصل مزيّف".

وتم الكشف عن إصابة ريم بسرطان الثدي عام 2009 وكانت الفنانة تتحدث عن مقاومة مرضها بشجاعة وتفاؤل، وقد واصلت عملها الفني إلى أن اضطرت عام 2016 للتوقف عن الغناء.