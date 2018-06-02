فعاليات ملتقى الأندلسيات تنطلق بمدينة شفشاون

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون (صور: عزيز أسعود)

انطلقت فعاليات الدورة 33 من ملتقى الأندلسيات بمدينة شفشاون ليلة أمس الجمعة فاتح يونيو بمسرح الهواء الطلق بالقصبة الأثرية، تحت رعاية الملك محمد السادس، بتنظيم من وزارة الثقافة والاتصال بشراكة مع عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي وجماعة المدينة.

وكان جوق محمد العربي التمسماني من مدينة تطوان، برئاسة الفنان محمد الأمين الأكرامي، قد افتتح المهرجان بوصلات شجية بحضور العديد من المتتبعين، مع تقديم فقرة تكريمية لكل من الفنان القدير العياشي الفاسي من مدينة شفشاون، أحد الأساتذة البارزين في تلقين مواد الصولفيج والكمان رئيس جوق شفشاون للطرب الأندلسي منذ سنة 2000 وأحد حفاظ الصنعة الأندلسية التي تلقاها على يد رواد كبار، والفنان عبد السلام اليملاحي، الذي يعد من أهم أعلام الموسيقى الأندلسية الذين أبدعوا في أداء نوباتها وطبوعها الأصيلة، تقديراً لعطاءاتهما الغنية ومساهمتهما في خدمة التراث الموسيقي، ليتم بعد ذلك تقديم وصلات أندلسية لجوق الفنان محمد العثماني من مدينة فاس.

ويندرج الملتقى، المستمر إلى غاية الرابع من الشهر الجاري، في سياق صيانة الموروث الثقافي والتراث اللامادي للطرب المغربي الأندلسي، وكذا الاحتفاء بقيمة المبدعين في هذا المجال، بمشاركة مجموعة من الفرق الوطنية المتميزة: جوق المرحوم محمد العربي المرابط من طنجة برئاسة الفنان محمد العروسي، وجوق المعهد الموسيقي من شفشاون برئاسة الفنان العياشي الفاسي، وجوق الفنان الأمين الدبي من الرباط، وجوق مجموعة التراث للموسيقى الروحية من سلا برئاسة الفنان طارق الحسوني.

وسيعرف اليوم الأخير من ملتقى الأندلسيات مشاركة جوق طرب الآلة للمعهد الموسيقي بالعرائش برئاسة الفنان أحمد الطود، وجوق الأصالة لطرب الآلة من مكناس برئاسة الفنان محمد الوارثي.

وبالموازاة مع ذلك، سيتم تقديم ماستر كلاس في العزف على آلات الإيقاع من تأطير الفنان عبد السلام اليملاحي، فضلا عن تنظيم المسابقة الجهوية للموسيقى الأندلسية في العزف والإنشاد للطلبة أقل من 16 سنة، قصد إبراز مواهبهم وتتويجهم بجوائز تحفيزية.