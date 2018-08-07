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الرئيسية | فن وثقافة | البوزيدي ينفي منع لمجرد من زيارة المغرب

البوزيدي ينفي منع لمجرد من زيارة المغرب

البوزيدي ينفي منع لمجرد من زيارة المغرب
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:05

نفى رضوان البوزيدي، مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد، رفض المحكمة الفرنسية السّماح لـ"لمعلم" بقضاء عيد الأضحى رفقة أسرته في المغرب.

وقال البوزيدي في تصريح لهسبريس: "المعطيات التّي تمّ الترويج لها لا أساس لها من الصحة بتاتا. من حقّ سعد التقدم بهذا الطلب للقضاء الفرنسي، لكن لم يقرر بعد إن كان سيقضي عيد الأضحى في المغرب أو في فرنسا".

يأتي هذا بينما تستمر متابعة لمجرد على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، إذ أطلق قاضي محكمة باريس سراحه يوم 13 أبريل 2017، من سجن فلوري بالعاصمة الفرنسية، بشكل مؤقت، على أن يكون تحت الحراسة النظرية؛ ولن يتمكَّن من مغادرة الأراضي الفرنسية قبل الحكم النهائي.

من جهة ثانية، رفض المتحدث نفسه الخوض في تفاصيل متابعة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، واكتفى بالقول: "لا جديد يذكر..القضية بين يدي القضاء الفرنسي، والمحامون يتابعون الملف".

وحصل سعد لمجرد على تصريحين سابقين من القضاء الفرنسي لزيارة المغرب، كان الأول بتاريخ 7 مارس من العام الماضي، بعد غربة دامت حوالي سنة ونصف، واستغل ذلك من أجل طرح "كليب" أغنيته الأخيرة "غزالي"؛ أما الزيارة الثانية فكانت خلال شهر رمضان، الذي قضاه وسط جو عائلي رفقة أصدقائه بالمغرب، مع تصوير "فيديو كليب" أغنيته الأخيرة "كازابلانكا"، التي تتصدر قائمة نسب المشاهدة منذ طرحها قبل أسبوع.

وأشعل "لمعلم" مواقع التواصل الاجتماعي بأغنيته الصيفية الجديدة، التّي اختار أداءها باللغة الفرنسية لأول مرة في مسيرته، وكتبتها مغنية "البوب" الفرنسية ليسلي يورغوين والموسيقي لدي جي كور.

وكان القضاء الفرنسي سَمح للفنان المغربي سعد لمجرد بقضاء شهر رمضان في المغرب، ومنحه الحرية التّامة في طرح أعمال فنّية، شريطة التزامه بوضع أساور إلكترونية، والتزامه بعدم مغادرة منزله في ساعاتٍ يحدِّدها القاضي؛ وفي حال خروجه تعطي الأساور إشارة للشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - قانون شيكا بيكا الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:19
مادام يملك المال فلا أحد يقف أمامه إلا ملك الموت لو أراد أن يقضي عطلة العيد في المريخ لفعل فالقانون خلق للفقراء وليس لمن هو ليس ساهل .
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46
2 - تائهة الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:27
متى سيتم النطق بالحكم النهائي؟ ولماذا اقترن اسم المجرد بالنجاح مهما كانت رداءة الأغنية؟
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28
3 - youssfi الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:32
بلا ما يجي كيجيب غير مصايب معاه. السيد مقبوط وكيجي يدير فيديوكليبات فيها ايحاءات جنسية كيفلس بيها الشباب المغربي. ما بغاش يتوب.
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31
4 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:35
وماذا يهمنا نحن إن قضى العيد هنا أو فرنسا.صراحة هذا زمن المثل الشهير شحال عندك شحال تسوا.
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25
5 - anna الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:38
ر فعت راية المغرب في العالم..باءغانيك الجيدة..رغم كيد الحاقدين والحاسذين..اللهم زده شموخا...وعزة..فالمغاربة يحسدون كل من وصل المجد والغني...
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-46
6 - نوال الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:45
لم تعد تهمنا اخباره، مراهق تافه يغلب عليه الكبت الجنسي، الماء والشطابة......
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24
7 - Samir ben الثلاثاء 07 غشت 2018 - 17:54
الحكم النهائي لما تقرره الماسونية وتنتهي المسرحية
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2
8 - #مدوخ الثلاثاء 07 غشت 2018 - 18:03
آش جاب لبلاد بحال هذا وأمثاله، لا علم لا أدب غي الميوعة والعري لا غير.
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