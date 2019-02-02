ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء

هسبريس - وائل بورشاشن

قال حسن الوزاني، مدير الكتاب بوزارة الثقافة والاتصال المندوب العام للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن التحضير للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في دورته الخامسة والعشرين أخذ سبعة أشهر، موضّحا أنه سيعرف مشاركة 712 عارضا، من 42 دولة.

الدورة الخامسة والعشرون من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، التي ستمتدّ من 8 إلى السابع عشر من شهر فبراير الجاري، ستشهد، حسب مداخلة الوزاني بالندوة الصحافية التي نظّمت بالمكتبة الوطنية في العاصمة الرباط اليوم الجمعة، مشاركة أزيد من 128 ألف عنوان، وعرض أزيد من ثلاثة ملايين نسخة ورقية.

وشهدت هذه الدورة من التظاهرة الثقافية الدولية، حسب المندوب العام للمعرض، تغيير الهوية البصرية واختيار إسبانيا ضيف شرف؛ وهو ما تعكسه تسميات فضاءات الفعاليات الثقافية بقاعة ابن رشد، الفيلسوف الأندلسي، وقاعة ابن ميمون، الفيلسوف العبري الأندلسي، وخوان غويتيسولو، الكاتب الإسباني الذي كان يقطن بالمغرب قبل رحيله.

المكان الذي يحتضن سنويا فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب قرب مسجد الحسن الثاني بالبيضاء لم يعد ملائما، حسب الوزاني، للاستمرار في احتضانه بمساحته التي لا تتجاوز 20.000 متر مربّع؛ وهو ما دفع وزارة الثقافة والاتصال إلى "العمل على مشروع كراءِ فضاءٍ بديلٍ يليق بالمعرض"، حسب تعبيره.

المعروضات، التي تشكّل أكبر نسبة من العناوين الـ128 ألفا المعروضة بمعرض الكتاب، هي: كتب الآداب بنسبة 21 بالمائة، حسب المنشور التقدمي للمعرض، تليها كتب الأطفال بنسبة 17 بالمائة، وكتب العلوم الاجتماعية بنسبة 14 بالمائة، فكتب الديانات، والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، والاقتصاد والقانون بنسب 7 بالمائة لكل فرع من هذه الفروع المعرفية.

لغات المنشورات المعروضة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء تشغل اللغة العربية منها نسبة 64 بالمائة بـ82.235 كتابا، تليها اللغة الفرنسية بـ40.500 كتاب ونسبة تناهز 32 بالمائة، فالإنجليزِية بنسبة 3 بالمائة بعدد منشورات يناهز 3500 كتاب، بينما لا تتعدّى اللغات الأخرى، بما في ذلك اللغة الأمازيغية التي صنّفت معها، نسبة 1 بالمائة بألفَي كتاب.

الدول الـ42 المشاركة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء هي المغرب بعدد عارضين مباشرين بلغ 130 عارضا، فمصر بـ68 عارضا مباشرا، ولبنان بـ27 عارضا مباشرا، إلى جانب الأردن، ودول أمريكا اللاتينية، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة، ودول إفريقيا جنوب الصحراء، والسودان، والمملكة المتحدة، وسوريا، وتركيا، والكويت، وفلسطين والجزائر.

ومن بين الدول الحاضرة أيضا بالنسخة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء فرنسا، وكندا، وموريتانيا والصين، وسلطنة عمان، وإسبانيا، والعراق، وألمانيا، والولايات المتّحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيطاليا وجمهورية التشيك.

وستشهد الدورة الخامسة والعشرون من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في شهر فبراير الجاري حضور متدخّلين مغاربة وأجانب، وتنظيم فعاليات "ذاكرة"، وتجارب في الكتابة، وندوات، وموائد مستديرة، و"ساعة مع كاتب"، و"ليالي الشعر"، و"في حضرة كتاب"، ولحظات احتفائية، و"آثار الصحراء"، و"إصدارات في المسرح"، و"أسماء فوق البوديوم"، و"الكاتب ومترجِمُه"، و"في حضرة مجلّة".

وتشارك في هذه النسخة الخامسة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء وزارةُ الثقافة والرياضة الإسبانية، ومديريَّتها للكتاب وتنمية القراءة، وسفارة إسبانيا بالمغرب، ومعهد ثيربانتس بالدار البيضاء، ومعهد ثيربانتس بمراكش، واتحاد نقابات الناشرين في إسبانيا، واتحاد الناشرين، ودار النشر بيربوم. وينظّم هؤلاء المشاركون 29 فقرة ضمن البرنامج الثقافي لهذه التظاهرة الدولية، وثلاث فقرات موضوعاتية؛ من بينها فقرتان موسيقيّتان.

وخصّص المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء برنامجا للطفل في نسخة سنة 2019، تقدّم فيه مريم أمجون، بطلة تحدّي القراءة، تجربتها مع القراءة، وورشة علمية حول إطلاق قمر محمد السادس الصناعي، وورشات حول مسرحة الحكاية الأمازيغية، وتقنيات اللّصق، والخط العربي، والفسيفساء، والارتجال المسرحي، وصناعة الدمى، والكاريكاتور، والألغاز، وتقنيات الكتابة، وحكايات من فلسطين، وأنشطة حول حيوانات ونباتات الدار البيضاء في مرحلة ما قبل التاريخ، وأنشطة "تفتح شهية الأطفال على القراءة، وتغري فضولهم العلمي، ومتعتهم الفنيّة، ومحبّتهم للكتاب"، حسب كتيِّب البرنامج الخاص بالطفل.

وستعرف النسخة الخامسة والعشرون حضور كتّاب وأكاديميين ومبدعين مغاربة وأجانب؛ من بينهم: عبد الحق المريني، والطاهر بنجلون، والميلودي شغموم، وأحمد عصيد، وعبد اللطيف اللعبي، وحسن نجمي، وعبد العزيز الطاهري، وجامع بيضا، وياسين عدنان، وعبد الرحمان طنكول، وأحمد بوكوس.

كما سيشهد المعرض حضور عبد الإله بلقزيز، ورحال بوبريك، وبنسالم حميش، ومحمد الداهي، وشرف الدين ماجدولين، وعبد الرحيم العطري، وإبراهيم عيسى، وواسيني الأعرج، وعبد المجيد سباطة، ومحمد الأشعري، وأحمد المديني، وعبد الفتاح كيليطو، وعبد السلام بنعبد العالي، ومحمد الفران، وسعيد يقطين، وعبد الرحيم الخصار؛ فضلا عن مشاركة أسماء، من قبيل: فاطمة البارودي، حميد زيد، محمد مشبال، عبد الحميد الجماهري، عائشة بلحاج، محمد بنطلحة، عباس الجراري، إلياس خوري، عبد الفتاح الحجمري، محمد نضالي، لطيفة أحرار، بلال التليدي، سلمان بونعمان، سعيد ناشيد، مراد الخطيبي، حسن رشيق، صلاح بوسريف، محمد أكوناض، مبارك وساط، عبد الجليل ناظم، عز الدين العلام، مبارك ربيع، عبد الحميد عقار، حسن طارق، خالد بن الصغير، عبد الأحد السبتي، ومحمد برادة، حسب البرنامج الثقافي للدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء الذي ستنطلق فعالياته في اليوم الثامن من شهر فبراير الجاري.