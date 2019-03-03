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الفنان المغربي القدير عزيز موهوب في ذمة الله
الأحد 03 مارس 2019 - 18:25
رحل إلى دار البقاء، اليوم الأحد، الممثل المغربي عزيز موهوب، عن عمر يناهز 80 سنة، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من الفنان.
وكان موهوب يعاني من مجموعة من المشاكل الصحية منذ مدة، ناتجة عن تقدمه في السن.
حريٌّ بالذكر أن الراحل من مواليد مدينة مراكش في 2 مارس 1939، وكان قد تخرج من مدرسة التمثيل سنة 1962 قبل أن يحصل على دبلوم في المسرح خلال السنة ذاتها.
واشتهر موهوب بمجموعة من الأعمال التلفزيونية، التي تابعها الجمهور المغربي، إضافة إلى أعمال مسرحية شهيرة..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
1 - عزيز580 الأحد 03 مارس 2019 - 18:34
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم تغمده برحمتك فنان طيب خلوق متقف وعزيز الله يرحمك يارب
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم تغمده برحمتك فنان طيب خلوق متقف وعزيز الله يرحمك يارب
تعليق غير لائق
170
3 - حسناء الأحد 03 مارس 2019 - 18:34
اللهم اغفر لنا وله وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان
تعليق غير لائق
106
4 - دايم الله الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
الله يرحمها روح اعز الممتلين عندي، ان لله وان اليه راجعون
5 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه وارزق أهله الصبر و السلوان
اللهم اغفر له وارحمه وارزق أهله الصبر و السلوان
6 - مغربية الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة
7 - عبدالغني الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
إنا لله وان اليه راجعون ونقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما اخد وله ما أعطى فعزاؤنا جميعافيه وجعل مثواه الجنة وتغمده الله بواسع مغفرته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله ودويهم الصبر والسلوان وجعل متواه الجنة مع النبيين والمرسلين والشهداء وحسن أولئك رفيقا امين يارب العالمين.
8 - nawfal الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
انا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، وانزل رحمتك على ذويه واصدقائه وارزقهم الصبرالجميل.
9 - احمد الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له و صبر أهله
اللهم ارحمه واغفر له و صبر أهله
10 - عزوز الأحد 03 مارس 2019 - 18:35
الله يرحمو و يغفر له ممثل الحياء و الحشمة ممثل مقتدر كان بعيدا عن الادوار الخبيثة اللهم اسكنه فسيح جنانك يا ارحم الراحمين
11 - ملاك الأحد 03 مارس 2019 - 18:36
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
12 - khalid الأحد 03 مارس 2019 - 18:36
إنّا لله و إنّا اليه راجعون
نعم الفنان عزيز موهون رحمه الله و غفر له و جعله من الفائزين في دار الخلد ،،،،، إنسان محبوب
نعم الفنان عزيز موهون رحمه الله و غفر له و جعله من الفائزين في دار الخلد ،،،،، إنسان محبوب
13 - salah الأحد 03 مارس 2019 - 18:36
ان لله وأنا اليه راجعون رحمك الله أيها الممثل القدير والمحترم في جنات الخلد ان شاء الله
14 - taoufik الأحد 03 مارس 2019 - 18:36
فنان قدير و أعمال راءعة، إنا لله وإنا إليه راجعون
15 - مغربي الأحد 03 مارس 2019 - 18:37
إنا لله و إنا إليه راجعون
الله يرحمو و يرحم جميع المسلمين و المسلمات
كان ممثًلا قديرا و عزيزا على قلوب المغاربة
الله يرحمو و يرحم جميع المسلمين و المسلمات
كان ممثًلا قديرا و عزيزا على قلوب المغاربة
16 - مغربي فقط الأحد 03 مارس 2019 - 18:37
كان رجل مسرح وشاشة بحق ، ولطالمل متعنا وسلانا وشاركنا أعماله. جيل يرحل فهل خلف جيلا يرفع المشعل عاليا؟ رحم الله الرجل وليرتح قي سلام.
17 - reda 741 الأحد 03 مارس 2019 - 18:39
ان لله وان اليه راجعون رحم الله الفقيد وتجاوز عنه وتغمده برحمته
18 - حسن الحاج الأحد 03 مارس 2019 - 18:39
اللهم ارحمه رحمة واسعة و تقبله عندك قبولا حسنا
اللهم اغسله بالماء و الثلج و البرد
اللهم ثبته عند سؤال الملكين
كان فعلا موهوبا و محبوبا
اللهم اغسله بالماء و الثلج و البرد
اللهم ثبته عند سؤال الملكين
كان فعلا موهوبا و محبوبا
19 - نوحي الأحد 03 مارس 2019 - 18:40
الرحمة و المغفرة للفنان الكبير عزيز موهوب. ...اللهم ارحمه واجعل متواه الجنة. ...وألهم دوويه الصبر والسلوان. ...وإنا لله وإنا إليه راجعون.
20 - أنس الأحد 03 مارس 2019 - 18:40
رحمة الله على الفنان الكبير عزيز موهوب فنان مقتدر من طراز عالي أعماله وأخلاقه تتحدث عنه، برحيله تفقد الساحة الفنية المغربية هرم من أهرامها
21 - متتبعة الأحد 03 مارس 2019 - 18:40
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت رجل طيب أعطى الكثير للتلفزة المغربية والمسرح وأخذ القليل،الله يرزق أسرته الصغيرة و الكبيرة الصبر والسلوان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ٠
22 - mohamedkarmoune الأحد 03 مارس 2019 - 18:41
rahimahou Allah il était un artiste poli et avait la compétence d'artiste
23 - !HolyGun الأحد 03 مارس 2019 - 18:42
May God give him eternal rest. I am truly sorry for your loss. Your uncle will be missed and he will never be forgotten, may his soul rest in peace. A good heart has stopped beating, a good soul ascended to heaven.
24 - oujdi الأحد 03 مارس 2019 - 18:42
الله يرحمو و يوسع عليه كان رجل طيب و في المكان المناسب
25 - ماريا الأحد 03 مارس 2019 - 18:42
رحمه الله رحمة واسعة تحت ألارض ويوم العرض ووسع عنه ضيقات القبر وثبته عند السؤال. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
26 - مواطنة حرة الأحد 03 مارس 2019 - 18:42
الله إرحمو مسكين.اتر فيا بزاف حت كيشبه لواليد الله إطول ليا فعمرو.
27 - مرزوك عبدالله الأحد 03 مارس 2019 - 18:44
انا لله وانا اليه راجعون ولله مااعطى ولله مااخذ وكل نفس ذائقة الموت كان رحمه الله من اطيب خلق الله واطيب الممثلين ومن هذا المنبر ارفع تعازي الحارة الى عائلته
28 - badr.madrid الأحد 03 مارس 2019 - 18:44
انا لله وانا إليه راجعون.رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته.
29 - محمد المربع الأحد 03 مارس 2019 - 18:44
رحم الله الفقيد،وأسكنه فسيح جناته،وإنا لله وإنا إليه راجعون...)كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام(...
30 - معجب الأحد 03 مارس 2019 - 18:44
انا لله وانا اليه راجعون تغمذه الله بواسع رحمته والهم ذويه الصبر والسلوان .صادق التعازي لاهله ولجمهوره.
شهادة لله كان انسانا خلوق محبوبا مقتدرا فنانا بمعنى الكلمة .... جعل الله الجنة مثواه ....
شهادة لله كان انسانا خلوق محبوبا مقتدرا فنانا بمعنى الكلمة .... جعل الله الجنة مثواه ....
31 - بري الأحد 03 مارس 2019 - 18:44
الفن الجميل في المغرب يرحل تباعا بفقدان علامات مشرقة من المبدعين الذين أثثوا المشهد الفني لعقود من الزمن رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون
32 - ميرو الأحد 03 مارس 2019 - 18:45
إنا لله وإنا إليه راجعون،رحمة الله عليه،كان فنانا محترما جدا،كم ضحكت من القلب من المسرحيات التي شارك فيها برفقة محمد الجم ونزهة الركراكي وباقي أعضاء فرقتهم،تعازينا الحارة للأسرته
33 - aziz kech الأحد 03 مارس 2019 - 18:46
لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين .
34 - مغربي الأحد 03 مارس 2019 - 18:47
كان فنانا محترما قديرا ... رحيله يشبه رحيل البسطاوي
رحم الله الجميع وغفر لهم
رحم الله الجميع وغفر لهم
35 - Hafid الأحد 03 مارس 2019 - 18:47
Rahmato allah alayhi, la première fois que je vois pas les commentaires négatif et C'est cool… allah yerhmou messkin.
36 - Amil الأحد 03 مارس 2019 - 18:48
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله ما اخد و لله ما أعطى و كل شيء عنده بأجل مسمى.
اللهم تبته عند السؤال و اسكن الفقيد فسيح جناتك
و ارزق أهله الصبر والسلوان.
كان المرحوم اسم على مسمى
البقاء لله وحده
انا لله ما اخد و لله ما أعطى و كل شيء عنده بأجل مسمى.
اللهم تبته عند السؤال و اسكن الفقيد فسيح جناتك
و ارزق أهله الصبر والسلوان.
كان المرحوم اسم على مسمى
البقاء لله وحده
37 - إنا لله وإنا إليه راجعون الأحد 03 مارس 2019 - 18:48
الله يرحمه ويغفر له و يرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنا لله وإنا إليه راجعون
38 - Zineb الأحد 03 مارس 2019 - 18:50
ان لله وان اليه راجعون كان من احسن ممتلين مغاربة الله يرحموا
39 - نجوى الأحد 03 مارس 2019 - 18:51
خبر مفجع حقا رحمك الله واسكنك فسيح جناته . انا لله وانا اليه راجعون
40 - البقالي الأحد 03 مارس 2019 - 18:53
اللهم ارحمهم رحمة واسعة .... إنا لله وانا اليه راجعون .ً..رب ادخله الجنة برحمتك
41 - Souad Allaoui الأحد 03 مارس 2019 - 18:54
ان لله وان اليه راجعون ياربي ترزقه الجنة
42 - ولد حميدو الأحد 03 مارس 2019 - 18:57
رحمه الله فكل واحد سيصل أجله و يبقى ربك أو ربنا دو الجلال و الاكرام
43 - arenas الأحد 03 مارس 2019 - 19:00
انا لله وانا اليه راجعون
داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته
داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح جناته
45 - كمال الأحد 03 مارس 2019 - 19:02
اللهم اغفر لنا و له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ارحمه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة
46 - medmod الأحد 03 مارس 2019 - 19:03
بسه الله الرحمن الرحيم . لن اثرك ان تمر هذه المناسبة الاليمة دون ان اقدم تعازي الى جميع افراد المفقود رحمه الله وان يعوضهم الله بالصبر والسلوان . ان لله ما اعطى ولله ما اخذ . واذخله الله الجنة وندعو له بالمغفرة .
47 - Khlil الأحد 03 مارس 2019 - 19:03
انا لله وانا اليه راجعون
انا في غاية الحزن لانه يتبين لي مع تتابع اخبار وفاة فنانين حقيقين و اطفاء مصابيح كثيرة و ساد ظلام دامس مخيف ..
الفن الراقي نور و ها هو ذا احد اجمل المصابيح انطفا الى الابد.
ماذا بقي؟
بصراحة اشنو باقي ؟
لم يبقى سوى الابتذال و أشباه الفنانين و سماسرة التمثيل ومحترفو ممارسات و اساليب ممسوخة لتصدر صفحات الفيس و بلاطوهات التلفزة بحثا عن المال و الشهرة الشريعة.
يعف لساني عن استخدام لغة تصف نمادج احتلت المشهد في لحظة فراغ مروعة احترما هسبريس و لقراءها الكرام.
لا حول ولا قوة الا بالله .
انا في غاية الحزن لانه يتبين لي مع تتابع اخبار وفاة فنانين حقيقين و اطفاء مصابيح كثيرة و ساد ظلام دامس مخيف ..
الفن الراقي نور و ها هو ذا احد اجمل المصابيح انطفا الى الابد.
ماذا بقي؟
بصراحة اشنو باقي ؟
لم يبقى سوى الابتذال و أشباه الفنانين و سماسرة التمثيل ومحترفو ممارسات و اساليب ممسوخة لتصدر صفحات الفيس و بلاطوهات التلفزة بحثا عن المال و الشهرة الشريعة.
يعف لساني عن استخدام لغة تصف نمادج احتلت المشهد في لحظة فراغ مروعة احترما هسبريس و لقراءها الكرام.
لا حول ولا قوة الا بالله .
48 - احمد لاووسي الأحد 03 مارس 2019 - 19:06
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اسكنه فسيح جناتك
49 - احمد لاووسي الأحد 03 مارس 2019 - 19:06
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اسكنه فسيح جناتك
50 - الصقرديوس الأحد 03 مارس 2019 - 19:06
رحمة الله عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون.
51 - الأحد 03 مارس 2019 - 19:08
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك أمين من أفضل الممثلين
52 - فاطمة خالص الأحد 03 مارس 2019 - 19:10
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد برحمته وغفر له ورزق ذويه الصبر والسلوان..
54 - HICHAM الأحد 03 مارس 2019 - 19:14
ان لله و انا اليه راجعون رحمه الله
اللهم اغفرله وادخله في رحمتك
اللهم اغفرله وادخله في رحمتك
55 - widad الأحد 03 مارس 2019 - 19:16
ان لله إن إليه راجعون
كان ممثل رائع الله يرحمو يرحم جميع المسلمين
كان ممثل رائع الله يرحمو يرحم جميع المسلمين
56 - متتابعة الأحد 03 مارس 2019 - 19:16
الله اكبر انا لله و انا اليه راجعون، هاد الممثل من اعز الممتلين عندي..عاش محترم و وقور و أدى الفن بطريقة محترمة و دخل قلوبنا قبل ديورنا
58 - مراكش تفقد ممثليها الموهوب الأحد 03 مارس 2019 - 19:19
مراكش تفقد الموهوب
أنه العزيز الموهوب
أنه العزيز الموهوب
59 - ABDERRAHIM الأحد 03 مارس 2019 - 19:20
إن لله وإن إليه راجعون اللهم غفر له ورحمه
60 - الوطنية الأحد 03 مارس 2019 - 19:21
اللهم اسكنه فسيح جناتك معلمة المسرحية المغربية الرجل الرزين ذو الحشمة والوقار الله يجدد عليه الرحمة
61 - يمينه الأحد 03 مارس 2019 - 19:23
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله فنان بكل ما في الكلمة من معنى
62 - محمد الزموري الأحد 03 مارس 2019 - 19:26
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و له أللهم ثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة الدوام لله الواحد الأحد.
63 - hassan الأحد 03 مارس 2019 - 19:27
إنا لله وإنا إليه راجعون ،اللهم اغفر له وارحمه، وارحم والدينا رحمة واسعة يا أرحم الراحمين
64 - Khalid الأحد 03 مارس 2019 - 19:28
إسم على مسمى كان موهوبا لما تحمل الكلمة من معنى من كبار الفنانين الذين دخلوا قلوب المغاربة غادرنا لدار البقاء لكنه سيبقى حيا في ذاكرتنا مهما طال الزمن رحمك الله و أسكنك فسيح جناته و إنا لله و إنا إليه راجعون
65 - عبد الحي الأحد 03 مارس 2019 - 19:30
انه فنان بكل المقاييس لا يعوض أعطى الكثير المسرح المغربي ، أمتع الجمهور المغربي ، إنه الإنسان المتواضع المحبوب الموهوب ، عشق الفن السر حي أحد أعمدة مسرح الجم، رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه وجعله من ضيوف الرحمان خالدين فيها ابدا.
66 - الحمد لله الأحد 03 مارس 2019 - 19:33
بسم الله انا لله وانا اليه راجعون تعازي الحارة الى اسرته الصغيرة واسرته الكبيرة اللهم ارحمه و اغفر له واجعل الجنة متواه امييين اخوكم في الله مغربي
67 - محمد السلاوي الأحد 03 مارس 2019 - 19:36
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمو ويوسع عليه ضيقة القبر فنان خلوق من اطيب خلق الله اتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفنان الكبيرة والصغيرة
69 - diaz med الأحد 03 مارس 2019 - 19:45
انا لله واليه راجعون.الله ارحمو واغفر ليه.امين.
71 - عبد الجليل الزمامرة الأحد 03 مارس 2019 - 19:47
تغمد الله الفقيد و ادخله فسيح جناته
73 - مواطن الأحد 03 مارس 2019 - 19:56
اللهم ارحمه وارحم جميع امواتنا.....وارزق ذويه الصبر والسلوان.
74 - زيد الأحد 03 مارس 2019 - 19:56
إن لله وإن إليه راجعون رحمة الله عليه البقاء لله
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