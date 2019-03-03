الفنان المغربي القدير عزيز موهوب في ذمة الله

هسبريس من الرباط

رحل إلى دار البقاء، اليوم الأحد، الممثل المغربي عزيز موهوب، عن عمر يناهز 80 سنة، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من الفنان.

وكان موهوب يعاني من مجموعة من المشاكل الصحية منذ مدة، ناتجة عن تقدمه في السن.

حريٌّ بالذكر أن الراحل من مواليد مدينة مراكش في 2 مارس 1939، وكان قد تخرج من مدرسة التمثيل سنة 1962 قبل أن يحصل على دبلوم في المسرح خلال السنة ذاتها.

واشتهر موهوب بمجموعة من الأعمال التلفزيونية، التي تابعها الجمهور المغربي، إضافة إلى أعمال مسرحية شهيرة..