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كُتّاب وآراء
الممثل المسرحي والتلفزيوني محمد خدي في ذمة الله
توفي الفنان المسرحي والتلفزيوني المغربي محمد خدي، اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض وفق ما أورده مقربون منه.
وقد عانى خدي من المرض لشهور عدة، حيث سبق أن أدخل إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد في الرباط قبل أن يغادرها بعد تحسن حالته الصحية.
ونعى عدد من الفنانين المغاربة الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الممثل محمد الشوبي الذي كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، انتقل إلى رحمة الله الفنان المسرحي والتلفزيوني الصديق قيد حياته محمد خدي، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان".
الراحل محمد خدي، الذي سيوارى جثمانه الثرى في العاصمة، تميز بالمشاركة في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية، وقام أيضا بتجارب متنوعة في الإخراج والتأليف المسرحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله
والسلام رشيد امستردام الهولندية
انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمو و يسكنو فسيح جناته و يلقنا ليه مؤمنين يا رب
ممثل عظيم أعطى للتلفزيون و المسرح المغربي الكثير و لم ينل هو شيئا ...
سيبقى دائما في الذاكرة من خلال أعماله المتميزة والناجحة ...وأطلب من المسؤولين جزاهم الله خيرا أن يسمو مسرحا أو قاعة أو ما شابه ذلك بإسمه لكي لا يصبح في طي النسيان وشكرا
.......شكرا هسبريس ....
الممثلون الاكفاء يتساقطون الواحد تلو الواحد في صمت والكراكيز تلوت كل انواع وساءل الاعلام !!!!!!!