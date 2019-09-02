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الرئيسية | فن وثقافة | الممثل المسرحي والتلفزيوني محمد خدي في ذمة الله

الممثل المسرحي والتلفزيوني محمد خدي في ذمة الله

الممثل المسرحي والتلفزيوني محمد خدي في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:10

توفي الفنان المسرحي والتلفزيوني المغربي محمد خدي، اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض وفق ما أورده مقربون منه.

وقد عانى خدي من المرض لشهور عدة، حيث سبق أن أدخل إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد في الرباط قبل أن يغادرها بعد تحسن حالته الصحية.

ونعى عدد من الفنانين المغاربة الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الممثل محمد الشوبي الذي كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، انتقل إلى رحمة الله الفنان المسرحي والتلفزيوني الصديق قيد حياته محمد خدي، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان".

الراحل محمد خدي، الذي سيوارى جثمانه الثرى في العاصمة، تميز بالمشاركة في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية، وقام أيضا بتجارب متنوعة في الإخراج والتأليف المسرحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الحمد لله الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:28
اللهم اغفر له و اسكنه فسيح جناتك انا لله وانا اليه راجعون و ارزق اسرته الصغيرة والفنية الصبر والسلوان
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48
2 - هشام سلا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:28
تعازي الصادقة الي عائلة المرحوم انا لله وإنا إليه راجعون
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36
3 - رشيد امستردام الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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32
4 - med.kech الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:31
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة،...كان رحمه الله ممثل رائع باسلوبه الفريد من نوعه ... رحم الله الفقيد و رزق اهله الصبر و السلوان
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18
5 - meme الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:39
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم أهله وذويه والأسرة الفنية الصبر والسلوان. امتعنا بفنه الراقي. وشكرا هسبريس
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12
6 - بسم الله الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:39
لا اله الا الله محمد رسول الله
انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمو و يسكنو فسيح جناته و يلقنا ليه مؤمنين يا رب
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12
7 - deutschland الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:42
إنا لله و إنا إليه راجعون....رحمة الله عليه.
ممثل عظيم أعطى للتلفزيون و المسرح المغربي الكثير و لم ينل هو شيئا ...
سيبقى دائما في الذاكرة من خلال أعماله المتميزة والناجحة ...وأطلب من المسؤولين جزاهم الله خيرا أن يسمو مسرحا أو قاعة أو ما شابه ذلك بإسمه لكي لا يصبح في طي النسيان وشكرا
.......شكرا هسبريس ....
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8 - متقاعد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:42
رحمة الله عليك فناننا الكبيير واسكنك فسيح جناته ورزق اهلك وذويك ومحبيك وجميع اصدقاءك الفنانين الصبر والسلوان ولله ما اعطى وما اخد !!! وانا لله وانا اليه راجعون.
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5
9 - زيد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:43
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تعازينا الحارة
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10 - immad الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:45
الرواد يتساقطون اىواحد تلو الاخر ولابديل يخلفهم ....اللهم ارحمهم ..
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11 - متتبع الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:56
الله يرحمو و يحسن اليه..انا لله و انا اليه راجعون
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12 - مواطن مغربي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:04
اللهم ارحمه وجعل متواه الجنة انا الله و انا اليه لا راجعون
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13 - عبد المجيد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:08
لن يلقى تعاطف والعزاء الدي لقيته آمنة رشيد ، لأن العزاء في المغرب يفرق حسب مكانة الميت ، على أي ، رحمة الله عليك من معلق مجهول الهوية
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14 - سعيد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:16
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ورحم جميع المسلمين
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15 - Jamy الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:17
رحم الله الفقيد . ممثل ممتاز.
الممثلون الاكفاء يتساقطون الواحد تلو الواحد في صمت والكراكيز تلوت كل انواع وساءل الاعلام !!!!!!!
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