24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3217:0319:5521:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات (5.00)

  2. تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب (5.00)

  3. فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة"‬ (5.00)

  4. مصدر أمني: هذه حقيقة "عصابة الرعب" بشوارع سلا (5.00)

  5. دفاع منعشين عقاريين يطلب إدانة "مول 17 مليار" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق

الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق

الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 11:25

تتَّجه مدينة الدار البيضاء إلى بناء "أكشاك خاصّة بالقراءة" في مجموعة من حدائق مدينة الدار البيضاء.

وتقصد هذه المبادرة تشجيع القراءة وتقريب الكتاب من ساكنة ومرتادي مختلف دوائر العاصمة الاقتصادية، ببناء وتجهيز مكتبات داخل الحدائق.

وحَسَبَ طلب عروض نشره مجلس مدينة الدار البيضاء في الموقع الخاص بالصفقات العمومية، فإن المدينة تفتح باب التنافس بين الشركات من أجل تجهيز أكشاك تضم مكتبات في الحدائق العمومية للدار البيضاء.

وتقصِد هذه الصّفقة العمومية فتح كشك للقراءة في حديقة عامة واحدة، بكلّ دائرة من دوائر مدينة الدار البيضاء، في مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وحُدِّدَ أجل وضع الملفات في الـ17 من شهر شتنبر الجاري، وتتحدّث الصفقة عن أعمال أخرى؛ من بينها البناء والتطوير والتوصيلات الكهربائية والطلاء.

ومن المُزمع أن تشمل حدائق هذا المشروع دوائر عين الشّق، وعين السبع، والحي المحمّدي، والصخور السوداء، والفداء، ومرس السلطان، وبنمسيك، وسباتة، وأنفا، والمعاريف، وسيدي بليوط، والحي الحسني، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان، وسيدي البرنوصي، وسيدي مومن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - hasnaa الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 11:41
c'est une tres bonne initiative, Yaa Rab j'espere qu'onne va pas a nouveau tout critiquer pour l'amour de la critique, soyons positifs, svp, on ne va pas avancer si nous les citoyons nous n'assumons pas aussi nos responsabilités.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - med.kech الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 11:45
les pauvres livres vont mal traités par des citoyens qui ne lisent guere...la culture de lecture chez nous est absente, il faut que les etablissements scolaires encouragent les eleves a adopter la culture de lire...c'est a travers cette methode que notre pays sera developper et lutter contre l'ignorance...c'est avec la lecture qu'on peut lutter contre la corruption et ameliorer notre developpement personnel., comme ca on poura distinguer entre un mal et bien...bonne idee mais reste des agebts de securiter de surveiller les livres afin de ne pas les voler et les vendre au derb ghalef
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - abdou الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 11:50
مبادرة طيبة ، ولكن هل هناك حدائق ومساحات خضراء في الدارالبيضاء؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - الحبيب الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 11:51
و أين هم يا ترى الحدائق؟؟؟؟ أو تقصدون les rondpoints!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - Mockingjay الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:02
ما جدوى هذه المكتبات إذا كان القارىء لا يعرف القرائة و مستواه التعليمي ضعيف ! ما هذا العبث !!!؟؟؟ أصلحوا التعليم أولا ولا تعملوا مكتبات تريدون منها فقط الشو أمام الغرب على أننا متحضرين مثلكم وهم يعرفون مستوى جهلنا و أميتنا ما لا نعرفه عن أنفسنا !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - someone الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:17
مباردة جميلة و حبذا لو عممت في جل المدن. و لكن حسب رأي كمرحلة أولى يجب على هذه المكتبات أن تحتوي على الكتب التي تهتم بالجانب البيئي و التي تشجع على الحفاظ على نظافة هذه الحدائق و الممتلكات العمومية بصفة عامة لأنه و للأسف لا نحترم شوارعنا و حدائقنا بل نساهم في تدميرهم كأنهم ملك أعدائنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - RALEUR الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:18
أين هو الشباب الذي يقرأ؟ من الأجدر أن تضعوا لهم تليفونات مكان الكتب٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الخيال الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:34
لاتستغربو فمسيرو كازا ليسو ابناء المدينة وماعارفينش انها مدينة بدون حدائق,في مرة سابقة قررو منع نشر ملابس التصبين على النوافذ,مرة قررو الزام السكان بصبغ النوافذ بالازرق ….. يتخيلون اشياء كثيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - م المصطفى الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:38
مبادرة من الأهمية بمكان للتشجيع على القراءة وللتعبير على أن لأصحاب هذه الفكرة اهتماما بالكتاب وبقراءته، وعناية بالذين يحبون القراءة ويجدون فيها متعة لإغناء رصيدنم المعرفي والثقافي واللغوي.
ففي أحد.المدن المحاذية لباريس - بصفتي مقيم بفرنسا - فوجئت بمقر في الشارع العام، به رفوف لكتب متعددة، يختار منها القاريء ما يشاء، ويحمله إلى بيته لقراءته. وكلما انتهى من قراءته يعيده إلى مكانه
والغريب في الأمر أن هذه المكتبة صغيرة الحجم، ليس بها اي مسؤول أو حارس أو كتبي أو ما شابه ذلك، وكتبها رهن إشارة الجميع.
فمبادرة من هذا النوع مرادف للثقة وللتحفيز على القراءة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - المصطفاوي الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:42
مجلس مدينة الدارالبيضاء عملاقة المداخيل الضريبية بالمغرب يجب أن تذهب إلى مراكش لتتعلم كيف تنشئ الحدائق والمنتزهات المناطق الخضراء قبل إنشاء المكتبات وتبذر في المال العالم فيما لا طائل من ورائه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - امازيغ سوسي الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 12:45
مثل هده المبادرات تحتاج الى تربية تساير المشروع . اما بالنسبة للعقلية المغربية فلا تستغرب ادا حولوها في غضون ايام الى اماكن غرام او مراحض عمومية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.