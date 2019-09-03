الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق

هسبريس من الرباط

تتَّجه مدينة الدار البيضاء إلى بناء "أكشاك خاصّة بالقراءة" في مجموعة من حدائق مدينة الدار البيضاء.

وتقصد هذه المبادرة تشجيع القراءة وتقريب الكتاب من ساكنة ومرتادي مختلف دوائر العاصمة الاقتصادية، ببناء وتجهيز مكتبات داخل الحدائق.

وحَسَبَ طلب عروض نشره مجلس مدينة الدار البيضاء في الموقع الخاص بالصفقات العمومية، فإن المدينة تفتح باب التنافس بين الشركات من أجل تجهيز أكشاك تضم مكتبات في الحدائق العمومية للدار البيضاء.

وتقصِد هذه الصّفقة العمومية فتح كشك للقراءة في حديقة عامة واحدة، بكلّ دائرة من دوائر مدينة الدار البيضاء، في مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وحُدِّدَ أجل وضع الملفات في الـ17 من شهر شتنبر الجاري، وتتحدّث الصفقة عن أعمال أخرى؛ من بينها البناء والتطوير والتوصيلات الكهربائية والطلاء.

ومن المُزمع أن تشمل حدائق هذا المشروع دوائر عين الشّق، وعين السبع، والحي المحمّدي، والصخور السوداء، والفداء، ومرس السلطان، وبنمسيك، وسباتة، وأنفا، والمعاريف، وسيدي بليوط، والحي الحسني، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان، وسيدي البرنوصي، وسيدي مومن.