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كُتّاب وآراء
الدار البيضاء تشيّد "مكتبات عمومية" في الحدائق
تتَّجه مدينة الدار البيضاء إلى بناء "أكشاك خاصّة بالقراءة" في مجموعة من حدائق مدينة الدار البيضاء.
وتقصد هذه المبادرة تشجيع القراءة وتقريب الكتاب من ساكنة ومرتادي مختلف دوائر العاصمة الاقتصادية، ببناء وتجهيز مكتبات داخل الحدائق.
وحَسَبَ طلب عروض نشره مجلس مدينة الدار البيضاء في الموقع الخاص بالصفقات العمومية، فإن المدينة تفتح باب التنافس بين الشركات من أجل تجهيز أكشاك تضم مكتبات في الحدائق العمومية للدار البيضاء.
وتقصِد هذه الصّفقة العمومية فتح كشك للقراءة في حديقة عامة واحدة، بكلّ دائرة من دوائر مدينة الدار البيضاء، في مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة.
وحُدِّدَ أجل وضع الملفات في الـ17 من شهر شتنبر الجاري، وتتحدّث الصفقة عن أعمال أخرى؛ من بينها البناء والتطوير والتوصيلات الكهربائية والطلاء.
ومن المُزمع أن تشمل حدائق هذا المشروع دوائر عين الشّق، وعين السبع، والحي المحمّدي، والصخور السوداء، والفداء، ومرس السلطان، وبنمسيك، وسباتة، وأنفا، والمعاريف، وسيدي بليوط، والحي الحسني، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان، وسيدي البرنوصي، وسيدي مومن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ففي أحد.المدن المحاذية لباريس - بصفتي مقيم بفرنسا - فوجئت بمقر في الشارع العام، به رفوف لكتب متعددة، يختار منها القاريء ما يشاء، ويحمله إلى بيته لقراءته. وكلما انتهى من قراءته يعيده إلى مكانه
والغريب في الأمر أن هذه المكتبة صغيرة الحجم، ليس بها اي مسؤول أو حارس أو كتبي أو ما شابه ذلك، وكتبها رهن إشارة الجميع.
فمبادرة من هذا النوع مرادف للثقة وللتحفيز على القراءة.