مسرحية "علاش" تمثل المغرب في مهرجان القاهرة

هسبريس - و.م .ع

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي قائمة العروض التي ستؤثث فعاليات الدورة 26 من الموعد، والتي تضم المسرحية المغربية "علاش" لفرقة "الكواليس".

وسبق للفرقة المسرحية المغربية أن نالت عن العمل نفسه الجائزة الكبرى لمهرجان "ليالي مسرح جسور" في نسخته الخامسة التي نظمت بمدينة أسفي العام الفارط.

وتحكي المسرحية، وهي من توقيع المخرج عبد الفتاح عشيق، قصة امرأة تعيش في منطقة جبلية عميقة أفنت عمرها في البحث عن لقمة عيش لأطفالها الثلاثة، فوجدت نفسها أمام مصاعب الحياة، مع ما تربت عن ذلك من جحيم انتقل إلى صراع بين أطفالها حول عفتها من عدمها، ليجد المتلقي نفسه يتخبط بين تناقضات المكنونات البشرية والنفسية للشخصيات.

وسيكون المغرب أيضا حاضرا في فعاليات المهرجان من خلال الورشات والندوات المواكبة، حيث سيلقي الممثل والمؤلف المسرحي بوسلهام الضعيف، وهو أيضا مدير فرقة مسرح الشامات، مداخلة تحمل عنوان "المسرح الأفريقي من مفهوم الزنوجة إلى البحث في تقاليد الممثل الأفريقي".

وفضلا عن المسرحية المغربية، تتضمن القائمة عروضا من دول عربية وأجنبية، أبرزها "موجة من بعيد" (البرتغال)، و"وروميو روميو" (سويسرا)، و"اكتشاف غموض غرفتك" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"دار الأحلام" (البرازيل)، و"البخيل" (كوسوفو)، و"النظام" (جنوب إفريقيا) و"التقليدي يواجه الحضري" من الكونغو.

كما تضم القائمة مسرحيات "اعترافات زوجية" (سوريا) و"جزء من الفانية" (الكويت)، و"دون كيشوت" من تونس، و"سندباد" من العراق.

وستتمحور ندوات الدورة حول موضوع المسرح الإفريقي المعاصر من خلال تنظيم جلسات لتقديم عروض تسلط الضوء على ماهية المسرح الإفريقي وخصوصيته، من بينها "حول إشكالية التعريف والتصنيف والنقد في المسرح الإفريقي"، و"الاتجاهات النقدية المعاصرة في المسرح الإفريقي جنوب الصحراء"، و"خصوصية المسرح في إفريقيا ما بعد الاستعمار"، و"تفاعلات المسرح الإفريقي والمسرح الغربي".

وإلى جانب ذلك سيشهد المهرجان تنظيم ورش ومحاضرات في فن الإخراج والتأليف المسرحي، وتوقيع العديد من الإصدارات الجديدة التي تتناول فن المسرح.