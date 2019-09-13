أنشطة مهرجان الثقافة الكورية تحطّ الرحال بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

أشرف YUN Seong Deok، سفير جمهورية كوريا بالمغرب، مساء أمس بالمركب الثقافي لمدينة خريبكة، على افتتاح "مهرجان الفيلم الكوري" الذي يندرج ضمن أنشطة "مهرجان الثقافة الكورية 2019".

وعرف افتتاح "مهرجان الفيلم الكوري بخريبكة"، الذي حضره الكاتب العام لعمالة الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لخريبكة والمندوبة الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال وعدد من الضيوف المغاربة والأجانب، تنظيم حفل استقبال على شرف السفير الكوري والوفد المرافق له، ليتم بعد ذلك تقديم كلمات من طرف المنظمين وتقديم وصلة غنائية أدّتها مغنّية كورية.

وحسب برنامج المهرجان، الذي يمتد من يوم الخميس إلى الأحد المقبل، ستكون لجمهور مدينة خريبكة فرصة مشاهدة ثلاثة أفلام كورية، وهي "petite foret"، و"Assassination"، و"Dernier Train pour Busan"، فيما ستشهد كل من سطات وأكادير ومراكش والرباط وطنجة أنشطة ثقافية أخرى ضمن فعاليات "مهرجان الثقافة الكورية 2019".

وإلى جانب عرض الأفلام الكورية، سيحتضن المركب الثقافي لمدينة خريبكة، طيلة أيام المهرجان، معرضا خاصا بصور الحدائق التراثية لجمهورية كوريا، من أجل تقريب جزء من الثقافة الكورية من سكان مدينة خريبكة.

وفي كلمة باسم السفارة الكورية، قالت Kyungah LEE، في تصريح لهسبريس، إن مهرجان الثقافة الكورية 2019 يهدف إلى الاحتفاء بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع جمهورية كوريا والمغرب في عدد من المجالات".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "المهرجان يتضمن عرض أفلام كورية، وسهرات موسيقية في التراث الغنائي الكوري، وعروضا ومعارض متنوعة، من أجل تعزيز التعاون المتبادل بين المغرب وكوريا، ومنح الجمهور المغربي الفرصة للتعرف وفهم مختلف جوانب الثقافة الكورية بشكل أفضل".

وعن اختيار مدينة خريبكة ضمن المدن المبرمجة للاحتفاء بالثقافة الكورية، أوضحت السفارة الكورية، في بلاغ لها، أن "مدينة خريبكة، التي تحتضن المجمع الشريف للفوسفاط، تلعب دورا مهما في العلاقات الإستراتيجية بين المغرب وكوريا، خاصة على مستوى الصناعة المرتبطة بالفوسفاط باعتباره عاملا رئيسيا في الاقتصاد المغربي".

وأضاف المصدر ذاته أن "كوريا من بين الدول المستوردة للفوسفاط المغربي، كما أن مجموعة من المقاولات الكورية أنشأت في المغرب معاملها المتخصصة في الأسمدة الفوسفاطية، بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط".

وأشارت السفارة الكورية إلى أن تعطي الأولوية لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتحاول توسيع نطاق التبادلات والتعاون الثنائي بينهما، مضيفة أن "سنة 2019 تعد مناسبة للتقريب أكثر بين الشعبين، خاصة في ما يرتبط بالتبادل الثقافي العالي المستوى الذي ميّز السنة الماضية، من خلال زيارة رئيس الحكومة المغربية لكوريا، وزيارة رئيس الوزراء الكوري للمغرب، وزيارة وفود برلمانية كورية إلى المغرب.

يُشار إلى أن أنشطة "مهرجان الثقافة الكورية" تُنظم بشراكة بين وزارة الثقافة والاتصال والمركز السينمائي المغربي والمجالس الجماعية لخريبكة وسطات وطنجة ومراكش والرباط وأكادير عن الجانب المغربي، والمؤسسة الكورية وإدارة التراث الثقافي عن الجانب الكوري.