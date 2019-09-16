قناة "MBC 5" الفضائية تستهدف جمهور المغرب

أمال كنين من بيروت

أعلن مازن الحايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعةMBC ، عن إطلاق قناة جديدة موجهة خصيصا إلى المنطقة المغاربية، تقدم برمجة مغربية، ومن ضمن الأسماء الحاضرة بها نجاة اعتابو في برنامج يومي.

الحايك قال، ضمن مؤتمر صحافي ببيروت للإعلان عن إطلاق القناة الجديدة التي اختير لها اسم MBC 5، إن "علاقتنا بالمغرب ليست حديثة بل هي من عمر القناة وحينما أطلق الشيخ وليد الإبراهيم الإم بي سي بلندن قناة فضائية عائلية بامتياز مع نكهة محلية للجمهور بالمغرب العربي".

وتابع الحايك، ضمن تصريح لهسبريس، بقوله إن القناة الجديدة "فضائية مخصصة لهم بإنتاجاتها ومسلسلاتها وأفلامها... ونقول لجمهورنا من حقكم علينا أن تأخذوا فضائية لكم.. نعدكم بأنه ابتداء من ليل السبت المقبل ستطل إم بي سي 5 بشبكة برامج متطورة".

ويضيف المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC قائلا: "لا تحكم على القناة من أول يوم بل اجعلوا تقييمها حتى رمضان القادم".

الحايك يؤكد أن إطلاق القناة لم يكن بأهداف اقتصادية ولا سياسية قائلا: "القناة مختلفة بشكل كامل عن طيف القنوات في المنطقة المغاربية، فهي فضائية عربية ليس طمعا بإعلانات لأنه أساسا نحن تستقطب اعلانات من هناك".

ويشير المتحدث إلى أن وقت التحضير للقناة هو "أسابيع وليس أشهر"، ويردف: "قنواتنا من أكثر القنوات مشاهدة، كما أن خزان المواهب من هذه القنوات كبير، وبالتالي فهي منفعة للسوق المغاربية سواء من حيث الاستثمار وشراء المحتوى".

أما من حيث مقر القناة، فيقول الحايك: "الأمر يتعلق بفضائية مقرها بالفضاء ومكان البث هو تفصيل، وما يهم هو المجهود الذي سيتم ضخه بالقناة".

من جانبه، يقول محمد عبد المتعال، رئيس القناة الجديدة، إن الأمر يتعلق بقناة "من وسط إفريقيا بروح الإم بي سي، نضع فيها احترافية إم بي سي".

ويقول عبد المتعال هي "إضافة للسوق المغاربي وننافس لصالح المشاهد"، مؤكدا أنها ستبث شبكة البرامج بناء على ثلاث مراحل، إذ ستكون الانطلاقة وبعدها بشهر ستطور أكثر ثم في رأس السنة لتصل إلى كامل الشبكة عند رمضان".

ويؤكد رئيس قناة "إم بي سي 5" أن "الإعلان عن القناة سيكون في مراكش أو مدن أخرى من المنطقة المغاربية"، ويردف: "الإعلانات ليست هدفنا، والقنوات تطلق لأهداف سياسية واقتصادية وليست هذه هي حالتنا".

وأعطى عبد المتعال بعض تلميحات عن البرامج التي ستبثها القناة، مؤكدا أن أغلبها يتعلق ببرامج ترفيهية، من قبيل مسرح المغرب تحت إشراف عبد الله ديدان على غرار "مسرح مصر"، وسيتم عرضه بشكل أسبوعي بالدار البيضاء، إضافة إلى مسلسل من بطولة دنيا باطمة "قلبي نساك"، ثم برنامج يومي بعنوان "جلسات مع نجاة" تقدمه وتعده نجاة اعتابو، ناهيك عن برنامج بطله الشاب خالد "خالد وأحبابه".

الإعلان عن القناة كان بحضور عدد من الفنانين المغاربة؛ من بينهم فرح الفاسي، سامية أقريو، ربيع الصقلي، فاتي جمالي.

وفي هذا الإطار، يقول ربيع الصقلي: "القناة ستفتح للفنانين آفاقا كبيرة، كنا دائما نشاهد قناتين في المملكة، ومن الجيد أن تضاف أخرى جديدة".

من جانبها، تقول سامية أقريو: "الإم بي سي كانت حاضرة في المغرب، منذ زمان؛ لكنها لم تكن تمثل المشاهد المغربي مائة في المائة، بل تمثل المشاهد العربي عامة".

وتواصل قائلة: "اليوم ستخوض بالمنطقة والمواضيع التي تهمها والدراما المغربية، وبالتالي فهي تشكل نافذة مهمة وقنطرة على العالم العربي".

وتردف أقريو: "تلزمنا روح التنافسية في أي مجال، لنقدم ما هو أحسن وأن لا نبقى ننتج الأشياء نفسها".