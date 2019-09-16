"ذا فويس" حصريا في المغرب بتواجد سميرة سعيد

أمال كنين من بيروت

أعلن مازن الحايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة Mbc، عن مفاجآت تهم إطلاق برنامج "ذا فويس" المرتقب عرضه السبت المقبل، أهمها أن مشاهدة البرنامج للمقيمين بالمنطقة المغاربية ستكون حصرا على قناة mbc5 الموجهة إلى المغرب العربي.

المتحدث الرسمي باسم مجموعة Mbc أعلن، خلال مؤتمر صحافي ببيروت، عن بدء النسخة الخامسة من "ذا فويس"، والتي ستعرف هذه السنة مشاركة الديفا المغربية سميرة سعيد، ضمن لجنة الحكام إلى جانب كل من راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي.

وقال الحايك إن هذه السنة تتميز بوجود حالات إنسانية كثيرة ضمن المشاركين القادمين من 17 بلدا عربيا، مشيرا إلى أنه نتيجةً لوفرة الأصوات الرائعة يضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركاً ضمن فريق كل مدرّب، عوضاً عن 12، إيذاناً بمرحلة "المواجهة".

ومن أهم ما يميز برنامج "ذا فويس" هذه السنة هو مشاركة الفنانة المغربية سميرة سعيد التي قالت في كلمة لها: "على الرغم من حداثة التجربة بالنسبة لي فإنني استمتعت كثيراً في مرحلة تجارب الأداء الأولي".

وأضافت الديفا المغربية: "لاحظتُ أن كمّ الخامات الصوتية المتقدمة ونوعيتها متقدم جداً، إلى درجةٍ لم أكن أتوقعها".

وأردفت: "هناك تنوع من مختلف الثقافات، ومن كل البلدان العربية... الموضوع صعب من كثرة جمال الأصوات".

وحول العلاقة بين المدربين الأربعة، أكدت سميرة سعيد أن التناغم بين المدربين كان له دور تكميلي هذا الموسم، وأضافت: "هناك الكثير من الحالات التي كان المدرّب منا يتمنى للآخر أن يحصل على الصوت المميز ويضمه لفريقه، في حال اجتمع لدى أحدنا نوعية مشابهة لهذه الخامة الصوتية أو تلك؛ لنضمن أن لا يخرج صوت كبير من المسابقة بسبب تنافس المدربين فيما بينهم.. عملنا معاً كعائلة واحدة، ووضعنا هدفا واحدا أمام أعيننا وهو ضمّ أكبر عدد من الأصوات المميزة بغض النظر عن الفريق أو المدرّب".

من جانبها، أشادت أحلام بانضمام سميرة سعيد إلى لجنة الحكام قائلة: "كنت أحلم، في يوم من الأيام، بأن ألتقي سميرة سعيد.. أنا من الناس التي تحبها لكونها فنانة وأستاذة، ووجودها سيزيد البرنامج وهجا".

أما عن مشاركة راغب علامة بالبرنامج، فقالت أحلام: "هو فنان كبير له اسمه، يشارك متى ما أراد، والقناة لن تنتظر رأيي لدعوته... هو قامة فنية كبيرة وله اسمه وليس هناك مشكل من البداية بيننا".

من جانبه، قال راغب علامة: "أنا سعيدٌ جداً أن أبلغكم أن مستوى الأصوات الموجودة هذا الموسم متعب لنا كمدربين؛ نظراً لقدراتها العالية فنياً وطربياً، لذا ستكون خياراتنا في الاختيار صعبة للغاية".

وأضاف ممازحاً: "ستشهدون صراعاً بيننا، نحن المدربين، على اقتناص أفضل الأصوات، وأتمنى الفوز لفريقي".

وختم علامة: "الأصوات غير عادية هذا الموسم. أبوح لكم أننا كمدربين، وعلى الرغم من تنافسنا على اقتناص أفضل الأصوات، فإننا كنا جميعاً سعداء بانضمام الصوت الجميل إلى فريق أي مدرب من المدربين الأربعة".

وفي الإطار نفسه، شدّد حماقي، الذي يجمع بين the Voice وthe Voice Kids كمدرّب، على أن الموسم الخامس استثنائي لأكثر من سبب واحد، أولها الأصوات الاستثنائية التي تطمئن عشاق الطرب على مستقبل الفن في العالم العربي؛ أضِف إلى ذلك أن شخصيات المتبارزين في الحلقات تبشر بنجومية قادمة، سواءً في الصوت أو في الحضور.

ويعرف الموسم الخامس من البرنامج تعديلات عديدة، بعضها يتعلّق بطبيعة البرنامج وهيكليته شكلاً ومضموناً، أبرزها: أولاً، تغييرات في إطلالة البرنامج وديكورات الأستوديو ومقاعد المدرّبين. ثانياً، تغييرات في المضمون: زر "الاستبعاد" المستحدث، والذي يتيح لأحد المدرّبين الأربعة منع مدرّب آخر من ضم موهبة محدّدة من المشتركين المتبارزين إلى فريقه.

هكذا، يترقّب الجمهور والنقاد على حدّ سواء لمعرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة، الأول مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني، والثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر، والثالثة نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب، والرابعة دموع تحسين من فريق أحلام.