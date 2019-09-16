هذه شبكة برامج "MBC 5" في المغرب الكبير

أمال كنين من بيروت

أعلنت MBC عن شبكة البرامج التي ستنطلق بها القناة الجديدة للمجموعة mbc5 الموجهة إلى المنطقة المغاربية، إذ تحظى البرامج المغربية بحصة الأسد بها، تتضمن مسلسلا من بطولة دنيا باطمة وبرنامجا من تقديم وإعداد نجاة اعتابو.

وحسب ما جرى الإعلان عنه، تتنوّع شبكة البرامج التصاعدية الأولى لـMBC5، وركيزتها إنتاجات مغاربية وعربية، فيما يُكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.

ومن بين البرامج التي سيتم بثها برنامج "الدار داركم"؛ وهو برنامج كوميدي تمثيلي، يستضيف عدداً من أبرز النجوم في الفضاء المغاربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي.

برنامج "جوابك ذهب"، وهو برنامج مسابقات مسرحه الشارع المغاربي، يقدّم جوائز من "ذهب" للفائزين، من تقديم الممثل الشاب ومقدّم البرامج مراد العشابي.

فيما برنامج "أسرار النساء" وهو برنامج فكاهي اجتماعي، يتمحور حول حياة وأسرار مجموعة من الصديقات، من بطولة: نجمة الكوميديا بديعة الصنهاجي، والممثلة المغربية مها البخاري، وماريا نديم، وسكينة درابيل. تتضمن شبكة البرامج كذلك برنامج "خلي بالك من فيفي"، برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عدداً من الفنانين المغاربة والعرب، من تقديم فيفي عبده وزينب عبيد، ثم برنامج "خالد وأحبابه" من تقديم الشاب خالد في برنامج ترفيهي متنوّع، ثم برنامج "جلسات مع نجاة"، وهو برنامج فني اجتماعي من تقديم المغنية المغربية نجاة اعتابو، وبرنامج "سترايك مع حمزة الفيلالي" من تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي، وبرنامج "ساعة سعيدة"، برنامج يومي توك شو، تقديم الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي.

برمجة القناة الجديدة تضم كذلك "مسرح المغرب"، الذي ينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة تتواصل تباعاً لغاية رمضان المقبل. يضاف إلى ذلك عدد من المسلسلات التي ستعرض تباعاً خلال الجدولة التصاعدية، وأبرزها "هي" من بطولة رشيد الوالي وزينب عبير، و"اصطدام" الحصري المدبلج بطولة كيفانش تاتليتوغ المعروف بمهند، ثم "دابا تزيان" بطولة محمد الجم، و"قلبي نساك" من بطولة دنيا بطمة، يضاف إلى ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية التي تعرض للمرة الأولى على الشاشات المغاربية.

وقال مازن الحايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعةMBC ، إن القناة "تحمل القناة الرقم 5 المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تذخر بمخزونٍ حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق. ولعلّ مصطلح خمسة وخْميس، الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالِع - هو خير تعبير عن المعنى والمغزى".

وأكد الحايك أن أبرز أهداف القناة هي تحفيز الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، والمساهمة في تعزيز السوق وتوسيعها، والسعي إلى إيجاد فرص عمل للشباب، وتبادل الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية.

تسعى القناة الجديدة إلى الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من جهة، وMBC5 من جهة أُخرى.

كما يصُبّ إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب الكبير، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة خصوصاً للشباب، ناهيك عن تنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي.