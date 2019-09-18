فتح الترشيح للمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح‎‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال عن فتح باب الترشيح، إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، للمشاركة في الدورة الـ21 للمهرجان الوطني للمسرح بمدن تطوان والمضيق والفنيدق بشراكة مع عمالة إقليم تطوان وشركاء آخرين من 15 إلى 22 نونبر المقبل.

ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، ستهم الترشيحات الأعمال المسرحية المنجزة من قبل الفرق المسرحية المغربية خلال الموسم 2018/2019 والمنتجة بين الدورتين الـ20 والـ21 للمهرجان، من أجل المشاركة في المسابقة الرسمية لنيل الجائزة الوطنية للمسرح التي تشمل أصناف التأليف والإخراج والسينوغرافيا والملابس والتشخيص إناث والتشخيص ذكور وجائزة الأمل والجائزة الكبرى.

وشدد البلاغ على أن الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة عليها موافاة قسم المسرح بمديرية الفنون بالوزارة – قطاع الثقافة بطلب المشاركة في المهرجان، مع تسجيل على قرص مدمج (DVD) أو حامل إلكتروني للمسرحية المرشحة، وصور مأخوذة من أطوار المسرحية المرشحة، وملخص عن المسرحية المرشحة، وبطاقة تقنية عن المسرحية، ولائحة تضم الأسماء الكاملة للمشاركين ومهامهم في المسرحية المرشحة.

ويندرج المهرجان في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقوية الصناعة المسرحية عبر محطات تتوج مسار اشتغال الفرق المسرحية على مدار السنة، وسعيا منها إلى ترسيخ الممارسة المسرحية داخل الأوساط الثقافية الواسعة، يقول البلاغ.