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الرئيسية | فن وثقافة | عارضات "ميني نقاب" يجلبن انتقادات ساخنة للرابور المغربي "مونتانا"

عارضات "ميني نقاب" يجلبن انتقادات ساخنة للرابور المغربي "مونتانا"

عارضات "ميني نقاب" يجلبن انتقادات ساخنة للرابور المغربي "مونتانا"
هسبريس من الرباط
الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:00

خلق الرابور المغربي الأمريكي، فرانش مونتانا، الجدل، بعد ظهوره في الصورة الترويجية لألبومه المقبل مع فتيات يرتدين "نصف نقاب" أسود وينتعلن أحذية حمراء ذات كعب عال.

وانهالت على الصورة المثيرة تعليقات من طرف مغاربة وعرب، تنتقد استغلال الفنان ذي الأصول المغربية لصورة المرأة المسلمة المنقبة للترويج لجديده الفني، وإثارة "البوز"، دون مراعاة تأثير ذلك على سمعتها، وترويج صورة سيئة عن الإسلام، خاصة أن له قاعدة جماهيرية واسعة.

وعلق شاب على الصورة الترويجية، التي نشرها مونتانا على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بالقول: "أدعوك إلى الابتعاد عن الاستهزاء بالدين الإسلامي، لن تربح شيئا بقدر ما ستخسر جمهورك بالمغرب وبالبلدان العربية المسلمة"، فيما دعا ناشطون إلى التبليغ عن حساب مونتانا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذف الصورة المثيرة للجدل.

واعتبر البعض الآخر أن الخطوة مؤامرة ضد الإسلام، مثلما كتبت غيثة قائلة إنها "استهزاء بالنقاب لباس زوجات رسول الله ولباس المؤمنات القانتات الحافظات لفروجهن"، ليضيف آخر أن الأمر "مؤامرة ضد الدين لزرع الفتنة".

ونشر مونتانا على حسابه الشخصي الصورة الترويجية لألبومه المقبل، اختار الظهور فيها بطقم مكون من قميص أرجواني اللون وسروال أزرق، مستعينا ببعض المجوهرات التي بدت واضحة على يديه، وعلق عليها بالقول: "ليس عليك تغيير شخصيتك.. يمكنك جلب الناس إلى عالمك الخاص! هذا ألبومي الفني، نونبر".

ومن المنتظر أن يطرح الفنان المغربي العالمي كريم خروب، الملقب "بفرانش مونتانا"، جديده الفني، وهو عبارة عن ألبوم بعنوان "مونتانا"، في نونبر المقبل.

وسبق أن عبر الرابور الأمريكي ذو الأصول المغربية عن فخره باعتناق الإسلام، وقد شارك مع جمهوره في رمضان تفاصيل إحيائه ليلة القدر، وهو ما جعله ينال الثناء من جمهوره العربي المسلم.

يذكر أن فرانش مونتانا أصبح واحدا من أشهر وأغنى الشخصيات الفنية العالمية، حيث يشارك جمهوره باستمرار خرجاته العالمية والجوائز الدولية التي يظفر بها في جل المهرجانات العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - hamid brn الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:15
مثلما كتبت غيثة قائلة إنها "استهزاء بالنقاب لباس زوجات رسول الله ولباس المؤمنات القانتات الحافظات لفروجهن"، ليضيف آخر أن الأمر "مؤامرة ضد الدين لزرع الفتنة
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12
2 - Ayoub الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:17
Vous faites peur à nos enfants et nos petits enfants d'avenir
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2
3 - Hassan Sima الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:19
هـو حر وهـما گذالك أحرار على أساس هـاذو لمنقبين دابا ملاءگة ولا صحاب لحاية وباز وديوهـا فراسگم أحاسبو ونتقدو نفوسگم أولا
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-12
4 - موحا الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:21
لا حول ولا قوة إلا بالله كل من هب ودب اصبح يسخر من الاسلام لهدا نطلب من الجمهور المسلم أن يقاطع السماع لهدا المغني الدي تطفل على الزي الاسلامي
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10
5 - Mosi الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:21
من وجهة نظري هذا تصرف صبياني و فاقد لأي حس انساني او فني...
من جهة اخرى هذا نوع من الاستهزاء و السخرية المجانية البئيسة...
ملاحظة بسيطة...لا يجب الربط بين اللباس و الورع...لا علاقة للحجاب او النقاب بالقنوت و الورع و التدين الصحيح كما انه لا علاقة للحية و القشابة بالتدين الصحيح و الورع و التقوى...فكم من ملتحي وحافظ للقرآن بل فقيه وإمام مسجد وفي نفس الوقت منغمس في الفساد و الرذيلة و الفحشاء...( وقد قرأت اليوم بالدات أن فقيها و إمام مسجد يستغل المسجد كوكر للدعارة..) ومثله الرقاة الشرعيين الفاسدين...
كما انه هناك منقبات و متحجبات يمارسن الفساد و الدعارة و الشعودة...وقد يكن اشر الخلق...
اذا من فضلكم لا تربطو بين المظهر و اللباس و بين التدين و التقوى و الورع...
نحن فقط نقول لهذا الشخص انه لا يجب ان يستغل رمزا شعبيا اسلاميا في تمرير رسائل بئيسة غرضها الوحيد هو صنع الضجة الاعلامية و البوز...هذه رعونة و قلة ذوق وعدم احترام و تفاهة فنية مجانية....
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13
6 - بحر الآسى الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:22
هل ضاقت الدنيا بما رحبت بهذا الشخص ولم يجد شيئا يتحدث عنه في أغنيته غير الإستهزاء بدين الله؟

ولكن لا عجب، فالباحثون عن الشهرة لطالما اتخذوا من استهزائهم بالدين سبيلا لذلك.

تبا لهم وألف تب!
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3
7 - ابراهيم الريفي الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:24
دابا يبانو صحاب حرية شخصية و مافيها والو و..و...و... ، رديتو الإسلام سلعة تجارية تصورو بيه ألبومات و تشوهو صورتو ... نقول ليكم حاجة وحدة: إن الله يمهل و لا يهمل
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8 - حان الوفت الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:24
حان الوقت لمقاطعة هذا المستهزئ بالدين ويجب على الكل مقاطعته و الإبلاغ عن حسابه الفيسبوكي لرد الإعتبار لأنفسنا كمسلمين
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9 - نورالدين الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:25
انتم شعوب جاهلة. كيف يمكنه ان يسيء الى المرأة المسلمة؟ اليس هذا لباسهن في بعض المجتمعات؟ متافق معكم اذا كان لبسهم النقاب وعراليهم على صدرهم، عاد تكون المسألة حامضة
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10 - ريفي أصيل الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:25
قال الله تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) .
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6
11 - الفنان العالمي مونتانا الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:25
اقول للدواعش والدواعشيات لا احد يفرض عليكم سماع الموسيقى العالمية للفنان العالمي فرانش مونتانا. وان لم يعجبكم صورة البومه الجديد فاضربوا رؤوسكم مع الحائط .
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12 - حسن بن محمد الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:30
الخروب كيبقى ديما خروب ولو تزرعو فالميريكان.
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0
13 - فرانز كافكا الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:30
اتعجب لقوم تستفزهم صورة امرأة عارية الساقيين و لا يستفزهم ملايين اﻷطفال عراة حفاة جياع مرضى بدون مأوى بدون تعليم ...
و الله مشتمع سيزوفرني منافق كذاب و مكبوت ... و لا غيرة له لا على الدين و لا على اﻹسلام ... اغلبهم إذا بحثنا في حواسبهم و هواتفهم سنجد الممسيخات يالعياذ بالله ...
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14 - عيسى الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:30
دبر عليها مسكين صراحة هاذي فعايل صحابوا وناس لي معندهمش معاه ربما هو لا يدري ما ستؤول إليه الأمور الإفلاس واضح.
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15 - عمى موسى مول الكروصة الخميس 26 شتنبر 2019 - 21:33
هل هذا المغنى ينحدر من عائلة الرحابنة و من فيروز ؟؟؟ اظن و فى رايى البسيط و المتواضع ان جمهور هذا المغنى لا علاقة لهم بالفن مطلقا و ان ذوقهم يبقى دون المستوى...
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