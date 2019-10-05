24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشيخ رضوان بأروقة الأمن
- إحباط تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من ثغر سبتة
- بدء موسم القنص بجهة "الشمال الغربي القنيطرة"
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
- متطوعون ينظفون "العُوّاد اجبيرات" بسيدي سليمان
استخدام الكاميرات المحمولة يوطد الاحترام بين المواطنين والأمنيين (5.00)
الزفزافي يتوجس من "شعارات سياسية" في "مسيرة الريف" بباريس (5.00)
- جمعية تسجل ابتزاز مغربيات لأزواجهن بطلب "المال مقابل الفراش" - (119)
- "قرْبالة" في اجتماع "الرفاق" .. وزير الصحة يرفض مغادرة الحكومة - (93)
- "ولد الفشوش" يسحل دركيا ويرديه قتيلا بالهرهورة - (87)
- الزفزافي يتوجس من "شعارات سياسية" في "مسيرة الريف" بباريس - (81)
- بنعبد الله يبدأ المعارضة وينتقد سحب العثماني لـ"الصحة والسكنى" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مثقفون يلامسون ملامح "التاريخ الثقافي" لشفشاون
"ملامح من التاريخ الثقافي الحديث بشمال المغرب : شفشاون نموذجاً "، هو موضوع النّدوة الفكرية التي نظمها المركز الثقافي بمدينة شفشاون مساء أمس الجمعة بحضور فعاليات ثقافية ومهتمة.
الندوة التي كانت من تأطير الأساتذة: عبد اللطيف شهبون، هدى المجاطي، محمد أملال وفاطمة بوشمال، استحضرت أبعاد ودلالات هذا الموضوع بشمال المغرب، وبما يشكله المكان شفشاون من بعد حضاري وإنساني وقيمي يستند إلى جملة من المعطيات العمرانية والأدبية والفنية .. فضلا عن بهائه الرّوحي وجانبه الهويّاتي، ومدى حضوره في كتابات وأعمال الأدباء والمتصوفة والشعراء والفنانين..
وتطرقت المداخلات إلى قيمة الأمثال الشعبية في حياة الشعوب ، وما تزخر به من مخزون شفوي وتراثي عميق الأبعاد ، يستند إلى معارف وتجليات ، مضيفة بأن جهة الشمال ككل وإقليم شفشاون على وجه الخصوص ينبضان بهذا المرتكز الذي يعيد تصوير العلائق والعادات والقيم التراثية بين الناس.. وكذا بمدينة شفشاون أيضاً التي تعتبر حقيقة أخلاقية ، لما تحمله من ألوان الخير والحكمة والأمن الروحي ولإسهاماتها في تعليم المجتمع أبجديات الإنسانية والهروب به من المتاهات.
وأشار الأساتذة إلى أن مدينة شفشاون عرفت تلاقحاً حضارياً بين مكونات المجتمعات، ما جعلها منذ أزمنة بعيدة وجهة إنسانية بامتياز لها قيمتها في التاريخ والجغرافيا وفي تحريك وتفعيل الكثير من المصائر . وزادت تدخلاتهم ، أن العولمة من رهاناتها القضاء على الهويات بالمدن ، وبالتالي يجب الانتباه إلى متغيّرات الحياة وإيقاعاتها السريعة التي تتجاوز الفكرة إلى المادة ، وبأننا في حاجة إلى الاهتمام بالمدن وبالأصوات الإبداعية وبتطوير البنيات الثقافية ، وجعل المشروع الثقافي ضمن المعيش اليومي للإنسان.