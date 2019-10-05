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الرئيسية | فن وثقافة | مثقفون يلامسون ملامح "التاريخ الثقافي" لشفشاون

مثقفون يلامسون ملامح "التاريخ الثقافي" لشفشاون

مثقفون يلامسون ملامح "التاريخ الثقافي" لشفشاون
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:10

"ملامح من التاريخ الثقافي الحديث بشمال المغرب : شفشاون نموذجاً "، هو موضوع النّدوة الفكرية التي نظمها المركز الثقافي بمدينة شفشاون مساء أمس الجمعة بحضور فعاليات ثقافية ومهتمة.

الندوة التي كانت من تأطير الأساتذة: عبد اللطيف شهبون، هدى المجاطي، محمد أملال وفاطمة بوشمال، استحضرت أبعاد ودلالات هذا الموضوع بشمال المغرب، وبما يشكله المكان شفشاون من بعد حضاري وإنساني وقيمي يستند إلى جملة من المعطيات العمرانية والأدبية والفنية .. فضلا عن بهائه الرّوحي وجانبه الهويّاتي، ومدى حضوره في كتابات وأعمال الأدباء والمتصوفة والشعراء والفنانين..

وتطرقت المداخلات إلى قيمة الأمثال الشعبية في حياة الشعوب ، وما تزخر به من مخزون شفوي وتراثي عميق الأبعاد ، يستند إلى معارف وتجليات ، مضيفة بأن جهة الشمال ككل وإقليم شفشاون على وجه الخصوص ينبضان بهذا المرتكز الذي يعيد تصوير العلائق والعادات والقيم التراثية بين الناس.. وكذا بمدينة شفشاون أيضاً التي تعتبر حقيقة أخلاقية ، لما تحمله من ألوان الخير والحكمة والأمن الروحي ولإسهاماتها في تعليم المجتمع أبجديات الإنسانية والهروب به من المتاهات.

وأشار الأساتذة إلى أن مدينة شفشاون عرفت تلاقحاً حضارياً بين مكونات المجتمعات، ما جعلها منذ أزمنة بعيدة وجهة إنسانية بامتياز لها قيمتها في التاريخ والجغرافيا وفي تحريك وتفعيل الكثير من المصائر . وزادت تدخلاتهم ، أن العولمة من رهاناتها القضاء على الهويات بالمدن ، وبالتالي يجب الانتباه إلى متغيّرات الحياة وإيقاعاتها السريعة التي تتجاوز الفكرة إلى المادة ، وبأننا في حاجة إلى الاهتمام بالمدن وبالأصوات الإبداعية وبتطوير البنيات الثقافية ، وجعل المشروع الثقافي ضمن المعيش اليومي للإنسان.

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