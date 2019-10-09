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كُتّاب وآراء
فاطمة عاطف .. أفضل ممثلة في مهرجان مالمو
فازت الممثلة المغربية فاطمة عاطف، الثلاثاء، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية عن دورها في فيلم "مباركة". وقد تسلم الجائزة المخرج محمد زين الدين في ختام الدورة التاسعة من المهرجان، الذي انعقد في الفترة ما بين 4 و8 أكتوبر.
فاطمة عاطف، التي لعبت دور "مباركة"، الشخصية الرئيسية في الفيلم البالغ مدته 102 دقيقة، والذي أنتج في عام 2018، سبق لها أن فازت، بخصوص الدور نفسه، بجائزة أول دور نسائي في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة مارس الماضي.
وبهذه الجائزة الجديدة، تواصل فاطمة عاطف حصد الجوائز، بعد جائزة الجمهور في مهرجان هرهورة (2019)، وإشادة خاصة بالإخراج في مهرجان روتردام (2019)، وجائزة "فيزوفيو" في مهرجان نابولي السينمائي الحادي والعشرين.
وقال المخرج محمد زين الدين إن هذا الفيلم هو إعادة كتابة فنية لطفولته، بذكرياتها المختلفة، مشيرا إلى أن الشخصيات "بالرغم من طابعها المتخيل، فإن لها امتدادات قوية في العالم الحقيقي".