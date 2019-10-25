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كُتّاب وآراء
الانتفاضة اللبنانية تلغي حفل فارس كرم بالمغرب
بعد إعلان إلغائه لإحياء حفلات الفنان اللبناني فارس كرم بالمغرب بسبب الأوضاع التي تعيشها بلده لبنان، اضطرت إدارة "ليالي مازاغان مع روتانا" بالجديدة إلى تعويض تذاكر الزبناء واسترجاع المال المدفوع.
وأعربت الجهة المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن أسفها لغياب الفنان اللبناني سالف الذكر، معلنة "تعويض تذاكر الزبناء الذين سبق لهم أن اشتروها على الموقع، واسترجاع المال المدفوع"، مشيرة إلى أن الحفل المزمع تنظيمه السبت سيحييه كل من زينة الداودية وإيهاب أمير والكوميدي رشيد رفيق.
وأعلن الفنان اللبناني فارس كرم عن إلغائه لإحياء إحدى حفلاته، التي كانت مقررة بالمغرب، بسبب الأوضاع التي يعيشها بلده لبنان خلال هذه المرحلة.
ونشر كرم تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".
يشار إلى أن لبنان يعيش، منذ أسبوع، على وقع المظاهرات، حيث خرج الآلاف من المتظاهرين، رافعين شعارات الكرامة والعدالة، ومطالبين بتغييرات جذرية في النظام الحاكم.
وعرف حراك لبنان انضمام عدد كبير من الوجوه الفنية المعروفة، حيث خرج المغنون والممثلون اللبنانيون إلى الشوارع إلى جانب المتظاهرين، رافعين شعارات المطالبة بالتغيير والإصلاح.