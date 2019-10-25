24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المغربية وهرة تحرز ذهبية بطولة العالم للكراطي (5.00)

  2. جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية" (5.00)

  3. وزارة العدل تتخذ إجراءات لمساعدة المهاجرين قانونيا (5.00)

  4. احتجاج بمراكش ضد إدارة مستشفى محمد السادس (5.00)

  5. الحبس والغرامة لمقاول لإرشاء مسؤول بتزنيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الانتفاضة اللبنانية تلغي حفل فارس كرم بالمغرب

الانتفاضة اللبنانية تلغي حفل فارس كرم بالمغرب

الانتفاضة اللبنانية تلغي حفل فارس كرم بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 15:50

بعد إعلان إلغائه لإحياء حفلات الفنان اللبناني فارس كرم بالمغرب بسبب الأوضاع التي تعيشها بلده لبنان، اضطرت إدارة "ليالي مازاغان مع روتانا" بالجديدة إلى تعويض تذاكر الزبناء واسترجاع المال المدفوع.

وأعربت الجهة المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن أسفها لغياب الفنان اللبناني سالف الذكر، معلنة "تعويض تذاكر الزبناء الذين سبق لهم أن اشتروها على الموقع، واسترجاع المال المدفوع"، مشيرة إلى أن الحفل المزمع تنظيمه السبت سيحييه كل من زينة الداودية وإيهاب أمير والكوميدي رشيد رفيق.

وأعلن الفنان اللبناني فارس كرم عن إلغائه لإحياء إحدى حفلاته، التي كانت مقررة بالمغرب، بسبب الأوضاع التي يعيشها بلده لبنان خلال هذه المرحلة.

ونشر كرم تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".

يشار إلى أن لبنان يعيش، منذ أسبوع، على وقع المظاهرات، حيث خرج الآلاف من المتظاهرين، رافعين شعارات الكرامة والعدالة، ومطالبين بتغييرات جذرية في النظام الحاكم.

وعرف حراك لبنان انضمام عدد كبير من الوجوه الفنية المعروفة، حيث خرج المغنون والممثلون اللبنانيون إلى الشوارع إلى جانب المتظاهرين، رافعين شعارات المطالبة بالتغيير والإصلاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.