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الرئيسية | فن وثقافة | سوء تفاهم يحجب أغنية "إنساي" للمجرد ورمضان

سوء تفاهم يحجب أغنية "إنساي" للمجرد ورمضان

سوء تفاهم يحجب أغنية "إنساي" للمجرد ورمضان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 06:20

حظرت إدارة موقع "يوتيوب" عرض "كليب" "إنساي" للنجمين سعد والمجرد والمصري محمد رمضان، بعد خمسة أشهر من بثه، لأسباب قالت إنها تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، بعد أيام قليلة من حظر أغنية "سلام" للمجرد ورفع الحجب عنها بعد إثبات حقوق ملكية الموسيقى.

رضوان بوزيد، مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد، أكّد في تصريح لهسبريس أنّ "الأغنية تمّ حجبها بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ"إنساي" والفنان رمضان"، مبرزاً أنّ "لْمعلم" لا صلة له بالأغنية، لأنها تُذاع على قناة المغني المصري.

من جهته، عبّر مخرج العمل حسام الحسيني عن دهشته من الإجراء "غير المتوقع"، مبرزاً أنه تم حظر الأغنية لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.

وأوضح المتحدث نفسه أن "كليب إنساي" حقق 170 مليون مشاهدة، وتمّ عرضه طوال أشهر بدون مشاكل، مشيراً إلى تواجده في مدينة مراكش، حيث لازال يتواصل مع إدارة الموقع لمعرفة السبب الحقيقي وراء حذف "الكليب"، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عرضه مجدداً.

وتُعد أغنية "انساي" أول تعاون يجمع بين "لمْعلم" و"الأسطورة"، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني فيها باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

وجسد الفنانان شخصيتي عاملين في أحد المقاهي، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل في باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية. ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

وفي سياق مُتصل، تجاوزت قناة الفنان المصري محمد رمضان على "يوتيوب" حاجز اثني مليار مشاهدة، ليحتل بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.

وأعلن رمضان ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" في منشور قال فيه: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

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