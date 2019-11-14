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الرئيسية | فن وثقافة | وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون"

وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون"

وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون"
هسبريس من الرباط
الخميس 14 نونبر 2019 - 18:00

بعد الأخبار التي راجت بشكل واسع عن تجميد أي نشاط فني له علاقة بالراب بسبب أغنية "عاش الشعب" المثيرة للجدل، لم ينف وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة صحة الأمر، وأكد أن "الفن وسيلة للتعبير والفرجة وليس لوسيلة أخرى".

وكان فنان الراب علي صامد أعلن أن وزارة الثقافة قررت تجميد أي نشاط فني له علاقة بالراب بعد أغنية "عاش الشعب"، مضيفا أن هذا المنع يطال حتى الحفلات، بدليل إلغاء حفل للراب في مدينة الفنيدق.

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، جواباً عن سؤال صحافي حول قرار وقف أغاني "الراب"، أوضح أن "أي أغنية يجب أن تحترم حقوق المغاربة والمواطنين، والثوابت والمبادئ التي تربى عليها المغاربة".

وأضاف المسؤول ذاته، في الندوة الصحافية الأسبوعية، اليوم الخميس: "الفن وسيلة للتعبير والفرجة، ونحن في دولة الحق والقانون".

وتوعد الوزير الوصي على قطاع الثقافة مغنيي "الراب" الخارجين عن القانون، موردا: "أي تصرف خارج القانون يجب أن يقابله فعل المحاسبة. ولا يعقل أن نطالب بالمحاسبة ونكون فوق القانون".

جدير بالذكر أن فنان "الراب" علي صامد نشر "فيديو" في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قال فيه إنه تلقى جوابا حول إلغاء حفل كان يعتزم إحياءه بقرار من وزارة الثقافة.

وأكد "الرابور" ذاته أن "الوزارة قررت تجميد أنشطة الراب إلى غاية شهر دجنبر المقبل"، وزعم أن "السبب في اتخاذ هذا القرار هو أغنية "عاش الشعب"، حسب رواية مدير المسرح الذي كان سيقام فيه حفل مدينة الفنيدق".

يأتي ذلك في وقت تم فيه تأجيل ملف مغني الراب "سيمو الكناوي"، الذي شارك في أداء أغنية "عاش الشعب"، بعد أن تم توقيفه وقرر القضاء متابعته في حالة اعتقال بتهمتي إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة ينظمها القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الهواري عبدالله الخميس 14 نونبر 2019 - 18:14
وماذا ستفعل الوزارة مع اليوتوب وأنستاغرام وفيس بوك.....،هل ستتقدم بطلب المنع.
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2 - N.H الخميس 14 نونبر 2019 - 18:17
هذا ليس قرار وزارة الثقافة إنما قرار حكومة الظل حكومة الخفاء لأن أغنية عاش الشعب قد عرت على أفعالهم
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3 - brahim الخميس 14 نونبر 2019 - 18:17
هده خطوة سلبية وستزيد طين بلة يجب احترام حرية التعبير وليس قمعها هو الحل ويجب على الحكومة البحث على الحلول للازمة التي دفعت شباب إلى تغير اسلوبها في التعبير
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4 - ملاحظ مغربي. الخميس 14 نونبر 2019 - 18:17
الراب هو أصلا غريب ودخيل وبعيـــــد جدا عن تقاليد مجتمعنا الإسلامي العربي الأمازيغي..
بعض الشباب عندنا يقلدون الغرب سوى في السلبيات للأسف الشديد؟!
وأصبحوا غربيين أكثر حتى من الغربيين أنفسهم!!
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5 - rachid الخميس 14 نونبر 2019 - 18:17
لما لاتحاسبون انفسكم أولا وتحاسبون ناهبي المال العام لما لاتحاسبون مدراء الشركات العامة التي أعلنتةافلاسها ودهبتم لجيىوب الشعب لتعوضو سرقتها. لمادا الوعيد تم الوعيد ألم تستفيقوا بعد.الوعيد لا يعطي حلول بل احتقان أكثر وكراهية المسؤولين أكثر
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6 - عبدالجبار الخميس 14 نونبر 2019 - 18:18
الله يجازيكم بالخير ويجعلها بميزان حسناتكم الي كايعرف فيكم فين كتسكن هاد دولة الحق والقانون يوريهالي راني غي باغي نزورها لوجه الله تعالى
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7 - سعيد الخميس 14 نونبر 2019 - 18:18
....الدولة تريد تكميم الأفواه الى اين.؟.....لكن اللباس اصحاب المهمات الصعبة موجودين......
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8 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 14 نونبر 2019 - 18:19
في السابق أعطيت للراب مساحة هامة بين ألوان الغناء وتم تقديمه للشباب على أنه فن راق وكان الهدف واضحا هو إفساد الذوق العام ... لكن المضحك ما في الامر هو انقلاب السحر على الساحر فبعدما تغلغل بين الشباب صار نقمة على من كانوا يعولون به على تخديرهم. ..فصارت كلماته العامية أكثر إيلاما و أكثر تأثيرا على العقول وتستطيع أن تشعل فتيل ثورة أو ما شابه ههههه
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9 - nabil الخميس 14 نونبر 2019 - 18:21
و ما هو العيب في ذلك , وهل الاغنية عاش الشعب حرام على الفنانين ان يغنوها ,اغنية تبقى اغنية وما دخل وزارة الثقافة في ذلك , ومن حق الانسان ان يشطح ويطبل ويزمر ويغني ما يحلو له ,
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