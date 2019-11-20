مهرجان مراكش يكرّم شخصيات سينمائية شهيرة

هسبريس من الرباط

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تكرار تجربة "محادثة مع.."، في دورته الثامنة عشرة، مع تطوير الفكرة من خلال الانتقال من سبع محادثات إلى إحدى عشرة محادثة، "من أجل مزيد من الحوار وتبادل الآراء مع اللواتي والذين يصنعون سحر السينما عبر العالم".

ووفق بلاغ صادر عن المهرجان، فإن فقرة "محادثة مع.." تعتبر نقاشا مفتوحا وحرا مع أكبر أسماء السينما العالمية؛ وهي لقاءات مجانية ومتاحة للجميع، "حيث شهدت هذه الفقرة إبان إطلاقها في الدورة السابقة للمهرجان إقبالا منقطع النظير من طرف محبي السينما المغاربة والأجانب، وشارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص في النقاشات السبعة التي ساهم فيها مهنيون وأسماء لامعة في مجال السينما".

وسيكون لمهنيي السينما ووسائل الإعلام والجمهور العريض موعد مع كل من المخرج والمنتج الأمريكي الكبير روبيرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية الحاصلة على الأوسكار ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني الحاصل على جوائز عديدة إيليا سليمان، والمنتج البريطاني المستقل جيريمي طوماس، والممثل الأمريكي الشهير هيرفي كيتيل.

كما سيحضر المخرج برتراند تافرنيي، عملاق السينما الفرنسية، ومن أوكرانيا يستضيف المهرجان المخرج سيرغي لوزنيتسا، أما محبو السينما الهندية الكثر فلهم موعد مع أيقونة بوليوود بريانكا شوبرا.

ومن الحلقات القوية الأخرى ضمن هذه السلسلة من المحادثات، وفق المصدر ذاته، الحوار بين الممثلتين غولشيفتي فرحاني (إيران) وهند صبري (تونس)، بينما سيأتي المخرج الإيطالي لوكا غوادانينو والممثل الفرنسي ذو الأصل المغربي رشدي زم لإنهاء هذه القائمة المرموقة.

ويواصل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تقليده الخاص بتكريم شخصيات كبيرة في السينما العالمية، حيث يحضر المخرج والمنتج والممثل الأمريكي روبرت ريدفورد لاستلام النجمة الذهبية للمهرجان تقديراً لمسيرته المتميزة.

وقال ريدفورد في تصريح رسمي: "أشعر بفخر كبير وأنا أتلقى الدعوة للحضور إلى مراكش، إنها فرصة للقاء بالمؤلفين والفنانين الذين سيتقاسمون فيما بينهم آراءهم ووجهات نظرهم الخاصة. شكرا للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش على دعوته الكريمة".

كما يستضيف المهرجان، وفق البلاغ، "واحدا من أعظم المخرجين الفرنسيين؛ وهو برتراند تافيرنييه، الذي أثر بشكل كبير في عشاق السينما بفرنسا. كما يشيد المهرجان أيضًا بشخصية بارعة في السينما المغربية الممثلة منى فتو، التي قادت على مدار ثلاثة عقود تقريبًا حياة مهنية ناجحة. أخيرًا، ستكون مراكش على موعد مع تكريم الممثلة الهندية بريانكا شوبرا لأول مرة منذ إنشاء المهرجان في الفضاء الأسطوري جامع الفنا وسط جمهورها".