التلمودي يتغنى بسور مراكش في "نوريك بلادي"

هسبريس من الرباط

بعد الجدل الذي أثاره بسبب اتهامه لسعد لمجرد بسرقة ألحان أغنية "سلام"، طرح الفنان هشام التلمودي القطعة الأولى من ألبومه الموسيقي الجديد "آجي نوريك بلادي"، الذي حرص من خلاله على إبراز الهوية المغربية.

أغنية "سُورْ كِشْ"، التّي تندرج ضمن الألبوم المذكور، تسلط الضوء على سور مدينة مراكش التاريخي، وعلى حمولاته الحضارية والتاريخية والإنسانية، وتحتفي بمختلف الأنماط الموسيقية التي مرَّت بالمدينة الحمراء، كما تتغنى، بحسب التلمودي، بأبواب السور المتعددة التي تعبّر عن انفتاح المدينة الحمراء على مختلف الثقافات، وتعتبر نافذة لتصدير ثقافات المدينة نحو العالم.

وتمزج "سُورْ كِشْ"، التّي لحنّها ووزعها أسامة باهي، فيما أشرف على إخراج "الفيديو كليب" عصام الخازوزي وصاحب الأغنية، بين الموسيقى التراثية المغاربية والأندلسية والغربية بطريقة حديثة تواكب تطور الأذواق.

وقال التلمودي في حديث لهسبريس: "أشتغل منذ سنوات على إبراز تنوع وغنى الموروث الثقافي المغربي وتصديره إلى مختلف بلدان العالم بأسلوب معاصر، ضمن بحث قمت به حول فضائل التكنولوجيا وحدود خدمتها للإبداع الموسيقي".

وكان التلمودي قد أثار جدلا في الآونة الأخيرة إثر اتهامه للفنان سعد لمجرد بسرقة مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" ضمن الألبوم نفسه، وطالب بالاعتراف به كصاحب المقطع الموسيقي الذي استهل به "لمعلم" أغنية "سلام".