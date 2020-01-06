تكريم الشاعر المغربي زويريق في إمارة الشارقة

هسبريس - و.م.ع

تم تكريم الشاعر المغربي إسماعيل بن عمر زويريق خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 18 لمهرجان الشارقة للشعر العربي.

ويأتي تتويج زويريق الى جانب الشاعر طلال سالم الصابري من الإمارات العربية المتحدة بجائزة الشارقة للشعر العربي خلال هذا المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة ممثلة ببيت الشعر، تقديرا لدوره الفاعل في الساحة الشعرية والفكرية العربية ، وإنتاجه الشعري المتميز والغزير.

وجرى حفل افتتاح المهرجان الذي تتواصل فعالياته الى غاية 10 يناير الجاري ، بحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و شخصيات ثقافية عربية وأكثر من 40 شاعرا وشاعرة وناقدا وناقدة من دول عربية عدة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من بيوت الشعر العربي ووسائل الإعلام في الوطن العربي.

وبالمناسبة ، قدم الشاعر المغربي زويريق قراءات شعرية متنوعة، كما تم عرض شريط وثائقي تناول جهود الشارقة في خدمة الشعر والشعراء في الإمارات والوطن العربي وحصاد مهرجانات بيوت الشعر المنتشرة في مدن وقرى العالم العربي، ومسيرة المهرجان طوال دوراته السابقة.

وقال زويريق، في تصريح صحافي، إن تكريم مبدع في حياته له أكثر من دلالة ذلك انه يشعر بأن الجهد الذي بذله على امتداد عقود لم يذهب أدراج الرياح، مضيفا ان هذا التكريم الذي سيظل خالدا في ذاكرته هو ايضا تكريم للقصيدة العربية عموما وللقصيدة المغربية خصوصا .

من جانبه، اعتبر مخلص الصغير مدير دار الشعر بتطوان أن الشاعر زويريق يعد واحدا من أبرز كتاب القصيدة العمودية في المغرب وهو صاحب ثقافة موسوعية فضلا عن تجربته الخاصة في مجال الفن التشكيلي، مضيفا أنه "مثلما يكتب الشاعر زويريق لوحاته فهو يرسم قصائده بلغة عريقة وانيقة، حيث تنقاد إليه القوافي ويسعفه المجاز في بناء تخييل شعري مدهش وبلغة مرحة أيضا، حيث يضفي على قصيدته بهجة مراكشية شيقة".

وأضاف أن الشاعر المكرم يظل في طليعة الشعراء المغاربة الأكثر إنتاجا بما يفوق الثلاثين ديوانا شعريا، وهو من الشعراء النادرين الذين يكتبون المطولات الشعرية التي يعد ابياتها ويبدعها بالمئات.

تجدر الاشارة الى الشاعر زويرق، المزداد سنة 1944 بمراكش، هو ايضا كاتب وفنان تشكيلي وباحث في التراث الشفهي المغربي. وهو عضو نشيط في عدة جمعيات ثقافية منها اتحاد كتاب المغرب -فرع مراكش. وصدرت له عدة مؤلفات منه 33 مجموعة شعرية اهمها ديوان" على النهج "في طبعته الجديدة والذي يحتوي على أزيد من 12 ألف بيت في مدح الرسول .

وبالاضافة الى الى زويريق يشارك من المغرب في المهرجان مبدعون منهم مخلص الصغير وأحمد الحريشي و حميد الشمسدي وأحمو الحسن الأحمدي.

وتتضمن فعاليات المهرجان فقرات فنية وقراءات شعرية الى جانب توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء اضافة الى ندوة عن تراث الشعر وحاضره بمحاور عدة تتناول تجليات حضور التراث الشعري في الشعر الحديث والنص الشعري العربي المعاصر بين التحديث والتقليد وظاهرة تناص الشعر الحديث مع الشعر القديم.