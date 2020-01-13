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كُتّاب وآراء
"فنون المغرب" تتوج "امباركة" أفضل عمل سينمائي
تصدر فيلم "امباركة" لمخرجه محمد زين الدين قائمة أفضل الأفلام المغربية التي تم عرضها بالقاعات السينمائية العام الماضي.
وحصل فيلم "امباركة" على أكبر عدد من الاختيارات، في الاستفتاء الرقمي الذي أطلقته منصة "فنون المغرب"، حيث صوت لصالحه 14 صحافيا وناقدا من بين المشاركين في هذا التصويت، ووضعه خمسة منهم في المرتبة الأولى من ضمن اختياراتهم الثلاث، ليتصدر بذلك قائمة الأفلام المرشحة بما مجموعه 28 نقطة.
ويصوّر محمد زين الدين، في فيلمه، قصصا اجتماعية مغلفة بأبعاد سياسية، ويسلط الضوء على معاناة أسر تقطن بمحاذاة مصنع للفوسفاط، لا يدرّ شيئا عليها؛ بل لا تجني منه سوى الغبار والتلوث وأمراض ضيق التنفس والأمراض الجلدية وغيرها.
ويحكي الفيلم الروائي قصة الشاب "عبدو"، الذي يعيش ضواحي مدينة غنية بثروتها المعدنية الضخمة، رفقة أمه بالتبني "امباركة"، التي حرمتها الظروف من نيل قسط من التعليم؛ ولكنها طورت مهاراتها الذاتية في علاج سكان الحي، معتمدة على خبراتها في عالم الطب الشعبي، ما أكسبها هيبة ووقارا أمام الجميع.
إلى جانب فيلم "امباركة"، أسفرت عملية التصويت عن حلول فيلم "جمال عفينة" لياسين ماركو في المركز الثاني بـ 25 نقطة. وحل في المركز الثالث، فيلم "كيليكيس.. دوار ألبوم" لعز العرب العلوي بـ23 نقطة.
وشارك في عملية التصويت 21 صحافيا وناقدا سينمائيا مغربيا، بمبادرة من منصة "فنون المغرب"، وهي منصة رقمية تعنى بالثقافة والفنون بالمغرب، كما تعد أول قاعدة بيانات تفاعلية حول الفيلموغرافيا المغربية.
وشملت قائمة الأفلام الـ14 "مسعود سعيدة وسعدان"، إخراج إبراهيم الشكيري، و"طاكسي بيض" لمنصف مالزي، و"كمبوديا" لطه محمد ابن سليمان، و"الميمات الثلاث، قصة ناقصة" لسعد الشرايبي، و"بلا موطن" لنرجس النجار، و"نبض الأبطال" لهند بن ساري، و"دقات القدر" لمحمد اليونسي، و"هلا مدريد.. فيسكا بارصا" لعبد الإله الجوهري، و"من رمل ونار (الحلم المستحيل)" لسهيل بن بركة، و"كبرو ومابغاوش يخويو الدار" لنور الدين الدوكنة، و"براكاج بالغربية" لأحمد طاهري الإدريسي، إلى جانب الأعمال السينمائية المتوجة.