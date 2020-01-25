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كُتّاب وآراء
"ليلة الشعر" تؤثث لـ"نوستالجيا الفضاء والتاريخ"
استهلت "دار الشعر" بتطوان، مساء الجمعة، أنشطة السنة الجديدة بتنظيم "ليلة الشعر"، التي استضافت كلا من الشاعرة آمال هدازي، والشاعر مزوار الإدريسي، مع مرافقة موسيقية لعازف العود الفنان إدريس نيغرا.
وفي تصريح لهسبريس، قال مخلص الصغير مدير "دار الشعر": "انفتحنا اليوم على فضاء جديد، هو قاعة أزطوط بجماعة تطوان، وهي قاعة تاريخية أصيلة، تضم واحدة من أهم الجداريات بتطوان، أبدعها الفنان الإسباني أنطونيو صالص"، مضيفا أن "هذا الفنان كان من صناع المشهد الشعري العربي، الذي انطلق من تطوان في أربعينيات القرن الماضي، حينما أعد أغلفة مجلة "المعتمد"، أول مجلة شعرية في المغرب والعالم العربي".
وتابع الصغير حديثه قائلا: "حرصنا في هذه الأمسية على استعادة ذلك الحوار الشعري والفني المغربي الإسباني، من خلال تجربة شاعرين متميزين، ومتمكنين من لغتهما الشعرية، ويقدمان تجربتهما الشعرية باللغتين العربية والإسبانية.. فكان هذا الحوار ببن الحاضر والتاريخ، وبين الموسيقى والشعر، وبين الشعراء ودار الشعر وجمهور الشعر بتطوان".