الدهدوه يرأس جمعية رسامي الكاريكاتير لولاية ثانية

هسبريس من الرباط

عقدت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير، السبت بمقر مندوبية الثقافة بطنجة، جمعها العام العادي الذي خُصص لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وتعديلات القانون الأساسي وانتخاب المكتب الجديد.

ووفق بلاغ للجمعية، فقد تم، خلال هذا الجمع، مناقشة عمل الجمعية منذ تأسيسها سنة 2017، بما في ذلك الأنشطة التي نظمتها والإكراهات التي واجهتها وعملها من أجل تنظيم وتأطير وتقوية مجال الكاريكاتير في المغرب، باعتباره مجالا فنيا وإعلاميا يواجه العديد من التحديات.

وعرض المكتب المسير المنتهية ولايته تقريريه الأدبي والمالي، اللذين تم التصويت عليهما بالإجماع بعد مناقشتهما، "كما تم عرض تعديلات القانون الأساسي الذي وافق المؤتمرون بالإجماع على مضامين نسخته المُعدلة بعد مناقشتها وطرح مجموعة من الإضافات والتعديلات والأفكار عليها، والتي فُوض لأعضاء المكتب الجديد صياغتها وفق ما تم طرحه في الجمع العام".

وبعد ترشح الكاريكاتيريست عبد الغني الدهدوه منفردا في ظل توافق باقي الأعضاء، الذين صوتوا عليه بالإجماع رئيسا لولاية ثانية، قدم هذا الأخير لائحته المقترحة لتشكيلة المكتب الجديد، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من طرف الحاضرين، حيث جاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:

الرئيس: عبد الغني الدهدوه، نائب الرئيس: جابر عدنان، الكاتب العام: محمد سعداني، نائب الكاتب العام: خالد كدار، أمين المال: محمد الخو، نائب أمين المال: علي غامر، المستشارة المكلفة بالتواصل: نزيهة البشير العلمي، المستشار المكلف بالعلاقات العامة: محمد الخزوم، المستشار المكلف بالإعلام: حمزة المتيوي.

وفي أعقاب ذلك، اختار أعضاء الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير الفنان الرائد العربي الصبان رئيسا شرفيا، تقديرا له على الدور الكبير الذي أسداه لميدان الكاريكاتير المغربي.

يذكر أن الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير، التي تأسست بمدينة شفشاون في 25 نونبر 2017، "تعمل على تحقيق العديد من الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي والهادفة أساسا إلى التعريف بفن الكاريكاتير ونشر ثقافته وترسيخه كجنس إبداعي وصحافي، بالإضافة إلى دعم فنانيه واحتضان مواهبه وتشجيعهم وإبراز مؤهلاتهم الإبداعية والتعبيرية".