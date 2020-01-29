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الرئيسية | فن وثقافة | فيلم "30 مليون" يجمع نجوم الكوميديا في المغرب

فيلم "30 مليون" يجمع نجوم الكوميديا في المغرب

فيلم "30 مليون" يجمع نجوم الكوميديا في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:25

من المرتقب أن تشرع القاعات السينمائية المغربية، ابتداء من 5 فبراير 2020، في عرض الفيلم السينمائي "30 مليون"، وهو عمل كوميدي مغربي يجمع أبرز نجوم الكوميديا والغناء الشباب بالمغرب إلى جانب ممثلين معروفين.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي، الذي أخرجه ربيع سجيد، حول 3 أصدقاء هم سامي (يسار)، زهير (ادريس) وهشام (مهدي)، الذين يتسببون في مشكل مع الشرطة يجر سامي إلى السجن.

يهرع الصديقان هشام وزهير، بمساعدة آمال (كريمة غيث)، زوجة الأول، وسارة (ابتسام تسكت) خطيبة الثاني، والمحامية نسرين (فاتي جمالي)، لمساعدة صديقهم المعتقل، لكنهم يواجهون مشكلة توفير كفالة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم مقابل الإفراج عنه، لتبدأ رحلة الـ"30 مليون" بسلسلة من المغامرات الشيقة والمليئة بالمواقف الكوميدية.

الفيلم يجمع ألمع نجوم الكوميديا والغناء الشباب، إلى جانب ممثلين لهم تجارب سينمائية ناجحة، منهم رفيق بوبكر وربيع القاطي ونبيل عاطف وفاطمة بوشان، ونجوم برنامج اكتشاف المواهب "كوميديا" يسار المغاري، والثنائي إدريس ومهدي، ونجمتي برنامجي اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" و"ذا فويس" بنسخته التركية، ابتسام تسكت وكريمة غيث، إلى جانب مليحة العرب فاتي جمالي، والمغني غاني القباج.

يذكر أن العرض قبل الأول للفيلم سيكون يوم الجمعة 31 يناير بسينما ميغاراما بالدار البيضاء بدءا من الساعة السابعة مساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - انا الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:38
نجوم الكوميدية بالمغرب جملة مضحكة بحد ذاتها
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27
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:53
وهل بقي في المغرب فنانو الكوميديا..انهم يضحكون على سداجتنا كما يفعلون في أمسيات رمضان
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