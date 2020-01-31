"لا يهم إن نفقت البهائم" يحرز جائزة كبرى بأمريكا

هسبريس من الرباط

حاز الشريط المغربي "لا يهم إن نفقت البهائم" على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم بمهرجان "ساندانس" بالولايات المتحدة، وذلك في المسابقة الدولية "أفلام قصيرة".

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صوفيا العلوي وشركتها "جيانغو فيلم"، بدعم من المركز السينمائي المغربي، وتدور أحداثه في جبال الأطلس حيث حاصرت الثلوج عبد الله، الراعي الشاب، ووالده داخل حظيرتهما.

وبعدما بات قطيع الأغنام معرضا للنفوق، اضطر عبد الله لقطع مسافة يوم كامل مشيا على الأقدام لاقتناء العلف من قرية بعيدة وصل إليها على ظهر بغله، ليكتشف أنها مهجورة بسبب حدث غريب أثار غضب جميع المؤمنين.

ووفق بلاغ للمركز السينمائي المغربي، فإن الفئة التي فاز فيها الفيلم تضمنت 74 شريطا تم اختيارها من بين أكثر من 10 آلاف شريط توصل بها المهرجان من مختلف بقاع العالم، موردا أن لجنة التحكيم كانت مؤلفة من المصور الأمريكي الشهير والفنان المعاصر سيندي شيرمان، والممثلة البريطانية سيان كليفورد (فليباغ)، والمنتج المستقل ماركوس هو (كابوم).

وأضاف البلاغ أن مهرجان ساندانس، الذي ترأسه المخرج والمنتج والممثل الأمريكي روبرت ريدفورد، يعد من أكبر مهرجانات الأفلام المستقلة في الولايات المتحدة والعالم أجمع، مسجلا أنه اكتشف على مر السنين العديد من المؤلفين الذين سطع نجمهم، على غرار كوينتين تارانتينو وجيم جارموش.

وبعد تتويجه في مهرجان ساندانس، وقبل أن يحط الرحال بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، يضيف المصدر ذاته، سيشارك شريط "لا يهم إن نفقت البهائم" في مهرجان "كليرمون فيران"، أحد أهم مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم.