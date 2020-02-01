"إم بي سي 5" تطلق عروض "مسرح المغرب" بقيادة عبد الله ديدان

هسبريس - أمال كنين (صور: محمد كريمي)

أطلقت قناة "إم بي سي 5"، ليلة أمس الجمعة، أولى عروض "مسرح المغرب"، التي خصصت لها طاقات بشرية وإمكانات مادية كبيرة، أبرزها إعادة تأهيل سينما ريالطو بالدار البيضاء التي ستحتضن العروض الأسبوعية.

وفي هذا الإطار، قال مازن الحايك، الناطق الرسمي باسم مجموعة "ام بي سي"، إن القناة أطلقت أول عروض مسرح المغرب بناء على نجاح مسرح مصر ومسرح المغرب.

وأضاف الحايك في تصريح لهسبريس أنه للإعداد لإطلاق التجربة المغربية، تمت "إعادة تحديث سينما ريالطو التي تعد من التراث المغربي".

وأبرز المتحدث أن من بين أهداف إطلاق "مسرح المغرب"، "السعي، مع مرور الوقت، إلى إطلاق وجوه جديدة من الممثلين والممثلات ليصبحوا نجوما في الدراما ودعم الشباب"، على حد تعبيره.

وعن تجربة القناة الحديثة التي دخلت بيوت المغاربة قبل شهور، قال الحايك: "كان الهدف هو خلق قناة مختلفة عما يوجد في المشهد المغربي، وهو ما أظن أننا نجحنا في تحقيقه".

من جانبه، قال هشام جباري، منتج ومخرج "مسرح المغرب"، إن "التجربة تهدف إلى إيجاد فضاء لمجموعة من الممثلين الموهوبين، وخلق جمهور يحضر إلى هذا الفضاء".

وأضاف جباري أنه تم "انتقاء عشرين ممثلا لهم تكوين فني، بعضهم لهم تجارب مهمة وهوس وإرادة للاشتغال بالمسرح"، موردا أنه "تم اختيار سينما ريالطو كمكان للعروض لما لها من قيمة وإشارات في ذاكرة الجمهور".

وعن ترتيبات التجربة، قال جباري: "لقد كانت مسبوقة بأكثر من ستة أشهر من التدريب بقيادة عبد الله ديدان، وتهدف إلى إرجاع الجمهور المغربي إلى العصر الذهبي، والاستثمار في ممثلين ونجوم المستقبل، والاستثمار في الجمهور ليعتاد على المسرح". وعبّر عن أمله في أن "يستمر الحلم ويكون لدينا خريجو مسرح المغرب".

من جانبه، قال عبد الله ديدان، المشرف على التجربة، إن "قناة ام بي سي 5" تكشف المواهب في جميع المجالات، وقد أعطت فرصة للشباب المغربي.

وأضاف: "أنا سعيد للاشتغال في هذه التجربة مع شباب كان آباؤهم من جمهوري حينما كانوا صغارا، فالهدف هو إبراز الطاقات والشباب وسط الأزقة والأحياء الشعبية للمملكة".

يذكر أن "مسرح المغرب" سيبث قريبا على قناة "ام بي سي 5"، وسيقدم عروضا مسرحية متنوعة هي "كنز الفكاهة والكوميديا".