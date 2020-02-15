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الرئيسية | فن وثقافة | مغربيان يحرزان جائزة الطيب صالح العالمية للرواية

مغربيان يحرزان جائزة الطيب صالح العالمية للرواية

مغربيان يحرزان جائزة الطيب صالح العالمية للرواية
هسبريس من الرباط
السبت 15 فبراير 2020 - 18:14

أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، عن فوز رواية "الغراب" للكاتب والروائي المغربي عبد الباسط زخنيني بالمرتبة الأولى، ورواية "ابن الصلصال" للروائي المغربي السعيد الخيز بالمرتبة الثالثة، وذلك في الدورة العاشرة من هذه المسابقة.

وعادت المرتبة الثانية للكاتبة الليبية غالية يونس عن روايتها "قوارير خاوية"، بينما فاز الكاتب العراقي فيصل صالح بالرتبة الأولى للجائزة في فرع الدراسات النقدية عن عمله "أنسوية السيرة الذاتية"، متبوعا بالناقد والشاعر المصري محمود فرغلي علي موسى في المركز الثاني عن عمله "كتابة الذات وشعرية المقاومة"، فيما فازت دراسة "شهرزاد العواصم العربية" للكاتب عبد الكريم يحيى الزيباري من العراق بالمركز الثالث.

وفي مجال القصة القصيرة، فازت بالمركز الأول الكاتبة فدوى أحمد، وبالمركز الثاني الكاتبة اللبنانية رجاء نعمة، في حين نال المركز الثالث الكاتب شاذلي جعفر شقاق من السودان.

وبهذه المناسبة، قال مجذوب عيدروس، الأمين العام للجائزة، إن نسبة الأعمال المشاركة هذا العام كانت الأعلى، حيث تنافس 746 عملا من 32 دولة، منها 392 رواية، و300 مجموعة قصصية، و54 دراسة نقدية.

ويأتي الاحتفال بالجائزة، التي أُطلقت في العام 2010، هذه السنة متزامنا مع الذكرى العاشرة لرحيل الروائي والأديب السوداني والعالمي الطيب صالح.

يذكر أنه تم خلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة، تكريم الكاتب مالك بدري من السودان باعتباره شخصية الجائزة الثقافية لهذا العام.

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