الفنان الأمازيغي "بوتفوناست" يرحل إلى دار البقاء

رشيد بيجيكن من أكادير

عن عمر ناهز 80 سنة، توفي الفنان الأمازيغي محمد أبعمران، المعروف في الساحة الفنية بـ"بوتفوناست"، اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، بعد معاناة مريرة مع المرض.

ويُعد المرحوم من أبرز الوجوه السينمائية الناطقة بالأمازيغية (تشلحيت)، خصوصا في بداية تسعينات القرن الماضي التي شهدت ثورة في السينما الأمازيغية مع فيلم "دا حماد بوتفوناست"، الذي لعب الراحل بطولته إلى جانب المرحوم الحسين إبوركا.

محمد ولكاش، إعلامي مهتم بالشأن الأمازيغي، كتب ضمن تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، أن "الفنان الكبير محمد أبعمران انتقل اليوم إلى دار البقاء، تاركا إرثا واسعا وعريضا من الأعمال الفنية، يتقدمها الفيلم الناجح: بوتفوناست، وأغنية: إميك سيميك، وأغنية: بوسالم، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة".

"ولع بالفن والفنون والفنانين منذ صغره، وانتقل يجول البلدان من أقصى المغرب حاملا الطارة والبندير وروح الدعابة لا تفارقه، وكله أمل وطموح، ولقد وجد المرحوم ضالته بين الروايس متنقلا بين أكادير، تيزنيت، الصويرة، مراكش والبيضاء"، يضيف ولكاش.

وتابع الإعلامي ذاته قائلا: "كان صديقا للجميع ومحبا للنكتة، بشخصية مسرحية غاية في الروعة، له عشرات من الأسطوانات والأشرطة الغنائية والقصص الدرامية، كما شارك في أكثر من فيلم، أبرزها: بوتفوناس، وكان المرحوم من جيل أوموراك ورفيق محمد اكيلول، العربي المتوكي، الحسن أزروال وغيرهم".

يُشار إلى أن الفقيد محمد أبعمران من مواليد سنة 1932 بدوار تيكيضا بآيت رخا، التابع لإقليم سيدي إفني، جمع بين الغناء والتمثيل والفكاهة، ويُعتبر من خريجي فن الحلقة.