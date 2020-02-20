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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان الأمازيغي "بوتفوناست" يرحل إلى دار البقاء

الفنان الأمازيغي "بوتفوناست" يرحل إلى دار البقاء

الفنان الأمازيغي "بوتفوناست" يرحل إلى دار البقاء
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 20 فبراير 2020 - 20:30

عن عمر ناهز 80 سنة، توفي الفنان الأمازيغي محمد أبعمران، المعروف في الساحة الفنية بـ"بوتفوناست"، اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، بعد معاناة مريرة مع المرض.

ويُعد المرحوم من أبرز الوجوه السينمائية الناطقة بالأمازيغية (تشلحيت)، خصوصا في بداية تسعينات القرن الماضي التي شهدت ثورة في السينما الأمازيغية مع فيلم "دا حماد بوتفوناست"، الذي لعب الراحل بطولته إلى جانب المرحوم الحسين إبوركا.

محمد ولكاش، إعلامي مهتم بالشأن الأمازيغي، كتب ضمن تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، أن "الفنان الكبير محمد أبعمران انتقل اليوم إلى دار البقاء، تاركا إرثا واسعا وعريضا من الأعمال الفنية، يتقدمها الفيلم الناجح: بوتفوناست، وأغنية: إميك سيميك، وأغنية: بوسالم، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة".

"ولع بالفن والفنون والفنانين منذ صغره، وانتقل يجول البلدان من أقصى المغرب حاملا الطارة والبندير وروح الدعابة لا تفارقه، وكله أمل وطموح، ولقد وجد المرحوم ضالته بين الروايس متنقلا بين أكادير، تيزنيت، الصويرة، مراكش والبيضاء"، يضيف ولكاش.

وتابع الإعلامي ذاته قائلا: "كان صديقا للجميع ومحبا للنكتة، بشخصية مسرحية غاية في الروعة، له عشرات من الأسطوانات والأشرطة الغنائية والقصص الدرامية، كما شارك في أكثر من فيلم، أبرزها: بوتفوناس، وكان المرحوم من جيل أوموراك ورفيق محمد اكيلول، العربي المتوكي، الحسن أزروال وغيرهم".

يُشار إلى أن الفقيد محمد أبعمران من مواليد سنة 1932 بدوار تيكيضا بآيت رخا، التابع لإقليم سيدي إفني، جمع بين الغناء والتمثيل والفكاهة، ويُعتبر من خريجي فن الحلقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - walid الخميس 20 فبراير 2020 - 20:35
رحمه الله ، فيلم بوتفوناست كان سبقا سينمائيا في بداية التسعينات
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2 - مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 20:36
تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبءين والصديقين والشهداء والصالحين و ألهم أسرتيه و الذويه و محبيه الصبر والسلوان و حسن العزاء و ان لله وان اليه راجعون.
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4
3 - momo الخميس 20 فبراير 2020 - 20:40
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و انزل السكينة والطمأنينة عليه
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4 - محمد تكنيت الخميس 20 فبراير 2020 - 20:46
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واسكنه فسيح جناتك..فنان بمعنى الكلمة في الأغنية الأمازيغية وكدا الثمتيل
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5 - الوشام الخميس 20 فبراير 2020 - 20:46
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له.
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6 - عزيز الخميس 20 فبراير 2020 - 20:47
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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7 - الأنصاري ابراهيم الخميس 20 فبراير 2020 - 20:50
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وادخلي جنتى ) رحم الله محمد العمران ورزق أهله الصبر والسلوان
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8 - حسن الخميس 20 فبراير 2020 - 20:52
اللهم ارحمه وارزق اهله الصبر أنه ممثل عظيم. انا لله وانا اليه راجعون
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9 - قاهر القرامطة الخميس 20 فبراير 2020 - 20:53
من افضل الممتلين لله ارحمو ويوسع عليه
الجيل الذهبي للفن الامازيغي
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4
10 - افاوزور الخميس 20 فبراير 2020 - 20:54
ان الله وأن لله راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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11 - Hassan الخميس 20 فبراير 2020 - 20:55
رحمه الله انا لله وانا اليه راجعون
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12 - محمد الزموري الخميس 20 فبراير 2020 - 20:56
اللهم ارحمه واغفر لنا وله إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله و تعازينا الحارة إلى أسرته الصغيرة و الكبيرة
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13 - Ahmed الخميس 20 فبراير 2020 - 20:59
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك الواسعه وارزق اهله الصبر والسلوان
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14 - Christopher Nolan الخميس 20 فبراير 2020 - 21:01
رحمة الله على الفقيد
قمت بمشاهدة فيلم بوتفوناست اكتر من 20 مرة على الاقل و في كل مرة اتسائل كيف قام هؤلاء الفنانون بهدا العمل الاسطوري بدون اي دراسة و لا شواهد في مجال السينيما و بدون حتى توفرهم على الموارد المالية و اللوجيستية اللازمة
فالكتابة و التصوير و بناء الشخصيات يكاد يلامس درجة الكمال في اطار درامي كوميدي تشويقي مليئ بالعبر و الحكم يجهل منه احد الافلام الافضل في تاريخ من شاهده
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15 - Atlas inezgane الخميس 20 فبراير 2020 - 21:02
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجعل متواه الجنة
كان رحمه الله ينشط الحلقة بسوق الثلثاء بانزكان
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