وزان تحتفي بتجربة الكاتب "محمد الداهي" النقدية‬

هسبريس من وزان

حل الكاتب محمد الداهي ضيفا على جمعية "أساتذة اللغة العربية" في وزان، ضمن الحلقة الثالثة من سلسلة "كُتاب في ضيافة وزان"، باعتباره صوتا ثقافيا ونقديا متميزا في المشهد الثقافي المغربي والعربي، بحضور نقاد وباحثين قدموا شهادات في حقه وقراءات في منجزه.

ويأتي النشاط الذي احتضنته دار الشباب المسيرة بمدينة وزان، حسب الجهة المنظمة، احتفاء بالتجربة النقدية لمحمد الداهي، باعتباره واحدا من المتخصصين في مجال البحث السيميائي والكتابة عن الذات، وأحد المتوجين بجائزة المغرب للكتاب.

وعرفت الأمسية الثقافية، التي سيرها المعتمد الخراز، تقديم شهادات وقراءات في إصدارات الكاتب المحتفى به، بمشاركة سعيد يقطين ومحمد البكري ومحمد الدرويش وجمال الدين الراشدي وإدريس الخضرواي ومحمد خريصي مصطفى الغرافي وعبد المولى بنمالك ومحمد العافية.

جدير بالذكر أن للمحتفى به، وهو من مواليد مدينة شفشاون وأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، العديد من الإصدارات في مجال النقد والترجمة والبيداغوجيا، منها "سيميائيات الكلام الروائي"، "شعرية السيرة الذهنية"، "النقد المغربي تجارب ورهانات"، "الحقيقة الملتبسة"، "عبد الله العروي من التاريخ إلى الحب"، "صورة الأنا والآخر في السرد"، "القلق البيداغوجي"، "القراءة المنهجية للنص الحكائي"، "دينامية الإقراء".

كما أن لمحمد الداهي عشرات المقالات والدراسات المنشورة في المجلات المغربية والعربية، وقد أشرف على تنسيق كتب جماعية، وساهم في تأليف كتب مدرسية.