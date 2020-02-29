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باريس تستضيف معرض الكتّاب المغاربة بفرنسا‎

باريس تستضيف معرض الكتّاب المغاربة بفرنسا‎
هسبريس من الرباط
السبت 29 فبراير 2020 - 12:15

تنظم جمعية "ترانسفير إي كومبيتونس"، بتعاون مع دار النشر "ريمال"، وبشراكة مع قنصلية المغرب في كولومب، أول معرض كتاب للكتّاب المغاربة في فرنسا، يوم 14 مارس المقبل بمقر مؤسسة دار المغرب بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، سيشمل برنامج المعرض، المنظم حول موضوع "تأثير الثقافة على التعليم"، موائد مستديرة ستناقش مكانة ودور الأدب في المجتمع، ودور النشر في مصاحبة المؤلفين، ومكافحة الهدر المدرسي.

وقد ارتأى القائمون على التظاهرة تكريم الراحل أحمد بوكماخ، لما قدمه للتعليم والتربية من خلال مناهجه المدرسية الشهيرة تحت عنوان "اقرأ"، مع تنظيم معرض لصور المؤلفين المغاربة للفنان الفوتوغرافي بوعبيد المكناسي.

واعتبر المنظمون أن التظاهرات الجمعوية والثقافية مكونات أساسية للحياة الاجتماعية لمغاربة فرنسا؛ فـ"هناك تنوع كبير في الأحداث الثقافية تتخللها أجندة سنوية مليئة، حيث تتوالى الاحتفالات بالأعياد الوطنية المغربية، إلى جانب الأحداث الثقافية والفنية الجمعوية، فضلا عن تلك المتعلقة بالفرق المسرحية القادمة من المغرب، قصد إيصال الثقافة المغربية إلى الأجيال الشابة، بما يمكنهم من تعزيز ارتباطهم ببلدهم الأم".

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