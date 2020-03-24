تأجيل الدورة23 من مهرجان كناوة في الصويرة

هسبريس من الرباط

أجل "مهرجان الصويرة كناوة موسيقى العالم" دورته الثالثة والعشرين، وربط الإعلان عن مواقيت جديدة لتنظيم فعالياته بـ"تحسن الوضعية" التي تعرف اليوم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهرجان، في بلاغ، إن أولويته هي صحة وسلامة الفنانين، وفرق المهرجان، وعموم المواطنين، مضيفا: "نتضامن مع كل تدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد-19".

كما ذكر "مهرجان كناوة" أنه يفكر في الضحايا، وفي كل من يكافحون ضد المرض في المغرب وعبر العالم.

وحيّا المهرجان جهود السلطات العمومية المغربية، وجهود حفظ صحة وأمن المواطنين والعائلات، وتمنى للجميع وأحبائهم "الشجاعة والصحة الجيدة".