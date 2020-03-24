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الرئيسية | فن وثقافة | تأجيل الدورة23 من مهرجان كناوة في الصويرة

تأجيل الدورة23 من مهرجان كناوة في الصويرة

تأجيل الدورة23 من مهرجان كناوة في الصويرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:10

أجل "مهرجان الصويرة كناوة موسيقى العالم" دورته الثالثة والعشرين، وربط الإعلان عن مواقيت جديدة لتنظيم فعالياته بـ"تحسن الوضعية" التي تعرف اليوم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهرجان، في بلاغ، إن أولويته هي صحة وسلامة الفنانين، وفرق المهرجان، وعموم المواطنين، مضيفا: "نتضامن مع كل تدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد-19".

كما ذكر "مهرجان كناوة" أنه يفكر في الضحايا، وفي كل من يكافحون ضد المرض في المغرب وعبر العالم.

وحيّا المهرجان جهود السلطات العمومية المغربية، وجهود حفظ صحة وأمن المواطنين والعائلات، وتمنى للجميع وأحبائهم "الشجاعة والصحة الجيدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:29
و تم الاقتطاع من اجور الاساتذة صباح هذا اليوم ما يقدر ب ١٠٠٠ درهم رغم مجهوداتهم في الاشتغال عن بعد في ظروف جد صعبة. اظن ان نوايا الدولة واضحة و هي تضامن غير متبادل و سرقة الاجور بدون اخد بعين الاعتبار كورونا
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-6
2 - گناوي متمرد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:32
كفى من الهراج والجوقة الخاوية التي لا يستفيد منها أبناء الثقافة الافريقية الاصيلة أي شيئ يذكر لا تعليم ولا شغل قار ولا راتب دائم .اوقفوا الاستغلال البشع لهذا الثرات من طرف مسؤولين محليين و أوروبيين الذين لاتربطهم علاقة بالفنون الافريقية عامة والزاوية البلالية خاصة .
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9
3 - N.H الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:33
هههه مهرجات كناوة هو لي بقى خاصنا هاد مهرجانات الدل و العار هما لي خرجو على هذه البلاد و خلاوها في الحضيض لا تعليم لا صحة...واش دابا نفعونا الشيخات و الشياخ
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17
4 - الفلاح المتضرر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:33
مافاءدة الموسيقا والمهراجانات الم نستخلص الدرس من هاذه الكارثة شجعوا القطاع الصحة التعليم التكوين
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18
5 - Azizo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:34
مابغيناش تاجيل، بغينا الغاء هاد التخربيق بمرة وحدة عطا الله ماتنظموا الى بغيتوا المعقول
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17
6 - medoujda الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:46
المرجو من جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم المهرجانات ان تساهم بما لديها من اجل مكافحة بل محاربة العدو الخفي اللذي يفتك اجسام البشرية ويزهق ارواحها بدلا من التفكير في الرقص و المهرجانات التافهة نحن الان نناشدكم لسنا بحاجة الترفيه في الوقت الحالي وشكرا للجميع
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5
7 - Amnay الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:51
شكون داها فيكم. إلا بغيتو ما تلغيوهش ونقزو معا راسكم بوحدكوم....
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6
8 - مواطنة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:53
هو الي بقى لينا في هاد الظروف. الله يرحمنا
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4
9 - شيء مظحك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:02
ما بقا خاصنا غير الكناوى و العيساوي ووو والعالم يعاني من هذا المرض المعدي والمتنقل. ومن هنا اطلب الله أن يشفي جميع مرضى العالم انه سميع مجيب الدعاء. أمين يارب.
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4
10 - bahloul الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:04
ما الجدوى من هذه المهرجنات هناك اولويات التعليم والصحة والعيش الكريم بدل در الرماد.في العيون وهدر الاموال في الباطل كفى من هذه التفاهات والضحك على هذا الشعب الذي يئن تحت الفقر والجهل ....
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1
11 - احمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:15
لا نريد مهراجانات، انظروا إلى مصائبنا. انفقوا كل ما جمعتم في الصحة والتعليم والأمن ومساعدة المحتاجين.
كرونا عرى المستور وفضحه على رؤوس الاشهاد.
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