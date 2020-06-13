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الرئيسية | فن وثقافة | "فيها خِيرْ" .. أغنية تجمع فعاليات فنيّة شفشاونية

"فيها خِيرْ" .. أغنية تجمع فعاليات فنيّة شفشاونية

"فيها خِيرْ" .. أغنية تجمع فعاليات فنيّة شفشاونية
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
السبت 13 يونيو 2020 - 09:55

أطلقت فعاليات فنية شبابية بمدينة شفشاون "فيديو كليب" أغنية اختير لها عنوان "فيها خير"، قال الفنان عماد الوطاسي، نيابة عن المشاركين في الأغنية، إنها أخذت حوالي ثلاثة أشهر من العمل المتواصل.

وشدد المتحدث على كون العمل تم من خلاله تجسيد قيم النبل والتآزر والتكامل بين أبناء مدينة شفشاون خلال جائحة "كورونا"، وبالتالي التطلّع إلى تجاوز الصّعاب صوب ما هو أفضل في قادم الأيام والشهور.

وأضاف أن "العمل الذي نتمنّى أن يلقى تجاوباً من قبل الجمهور المتتبّع، رفعت من قيمته وجوه فنية من أبناء وبنات شفشاون، بمشاركة الفنانة دلال البرنوصي".

وعن اختيار مدينة شفشاون لتصوير "كليب" الأغنية، ردّ الوطاسي بأن "شفشاون بتجلياتها الجمالية والحضارية، تشكّل قيمة مضافة في هذا العمل"، مبرزاً أن "فضاءاتها وأمكنتها تعدّ وجهة للجميع، حيث يجدون فيها إيقاع الحياة وأنفاس الحكايات".

العمل من كلمات وألحان عماد الوطاسي، وتوزيع وكلمات محمد الكرانطي، وإخراج عبد المجيد العمراني، وسيناريو عدنان حقون، ومونتاج محمد الفاضل، وإنارة مراد العمراني، وفوتوغرافيا عزيز أسعود، وتكلف أيوب الديب باللوجستيك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المستوري السبت 13 يونيو 2020 - 10:27
لقد تعبنا من هذه الأعمال الاختزالية ....
فهي لا تعدو ان تكون من قبيل الاعمال السطحية المخضبة شكلا بالالوان الفلكلورية
او ان شئت من قبيل اناشيد طفولية مثل " نحن الارانب نحن الارانب .....نجري و نلعب في كل جانب ......
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5
2 - ابو غطاط الدغمائي السبت 13 يونيو 2020 - 12:42
نعلوا الشيطان او براكا ما تعطيوا قيمة للتفاهة او التافهين نشروا شي حاجة اللي تفيد المجتمع والناس.فاش فادونا هاد المغنيين فهاد ازمة كورونا بقات غير اجيوا نغنيوا النشيد الوطني من النوافد.ضرب ليا فشي معقول الى كاين.او ساهموا فتطوير العلم او التعليم او الصحة او رفاهية العيش للمواطن.هذا هو الاساس اما الغناء او ما يشغل الناس عن تحقيق دواتهم انا على راسي ما عندي ما ندير بيه
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5
3 - محمد مداني السبت 13 يونيو 2020 - 12:46
لا حاجة للشعب فيما يتعلق بالفن وما جاوره في هذا الوقت بل التضامن الاجتماعي والتازر واخد الحيطة والحذر حتى نصل إلى بر الأمان بأقل التكاليف الإقتصادية والخسائر البشرية، أما الأغاني و ما جاورها تبقى ثانوية أو اختيارية.
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