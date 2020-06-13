"فيها خِيرْ" .. أغنية تجمع فعاليات فنيّة شفشاونية

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

أطلقت فعاليات فنية شبابية بمدينة شفشاون "فيديو كليب" أغنية اختير لها عنوان "فيها خير"، قال الفنان عماد الوطاسي، نيابة عن المشاركين في الأغنية، إنها أخذت حوالي ثلاثة أشهر من العمل المتواصل.

وشدد المتحدث على كون العمل تم من خلاله تجسيد قيم النبل والتآزر والتكامل بين أبناء مدينة شفشاون خلال جائحة "كورونا"، وبالتالي التطلّع إلى تجاوز الصّعاب صوب ما هو أفضل في قادم الأيام والشهور.

وأضاف أن "العمل الذي نتمنّى أن يلقى تجاوباً من قبل الجمهور المتتبّع، رفعت من قيمته وجوه فنية من أبناء وبنات شفشاون، بمشاركة الفنانة دلال البرنوصي".

وعن اختيار مدينة شفشاون لتصوير "كليب" الأغنية، ردّ الوطاسي بأن "شفشاون بتجلياتها الجمالية والحضارية، تشكّل قيمة مضافة في هذا العمل"، مبرزاً أن "فضاءاتها وأمكنتها تعدّ وجهة للجميع، حيث يجدون فيها إيقاع الحياة وأنفاس الحكايات".

العمل من كلمات وألحان عماد الوطاسي، وتوزيع وكلمات محمد الكرانطي، وإخراج عبد المجيد العمراني، وسيناريو عدنان حقون، ومونتاج محمد الفاضل، وإنارة مراد العمراني، وفوتوغرافيا عزيز أسعود، وتكلف أيوب الديب باللوجستيك.