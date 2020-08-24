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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | فن وثقافة | الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما

الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما

الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 21:00

أسلمت الفنانة السعدية قريطيف، الشهيرة بـ"ثريا جبران"، مساء اليوم الاثنين، الروح إلى بارئها، عن عمر ناهز 68 عاما؛ وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الراحلة قد نقلت إلى إحدى المصحات قبل حوالي أسبوع، حيث تكفل الملك محمد السادس بمصاريف علاجها حينها.

وثريا جبران فنانة من مواليد الدار البيضاء سنة 1952، مسرحية وسينمائية مغربية، وسبق لها أن شغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (114)

1 - kawtar الاثنين 24 غشت 2020 - 21:10
إنا لله وإنا إليه راجعون،الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يااارب ..
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246
2 - Khaddija lgh الاثنين 24 غشت 2020 - 21:11
انا لله و انا اليه راجعون رحم الله الفقيدة و الهم ذويها الصبر و نسأل الله أن يحفظ المسلمين و ان يجزيهم الجنة
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178
3 - خديجة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:11
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويرحم امواتنا وموتى المسلمين
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137
4 - مراكشيه الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
اللهم تغمدها برحمتك الواسعه وقها عذاب القبر وعذاب واجعل مثواها الجنه يا رب العالمين
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121
5 - hicham الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار
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97
6 - AHMED الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده ورحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته.
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86
7 - نقار الخشب200000 الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
عليها رحمة الله.

قال صلى الله عليه وسلم :
(إعمار امتى ما بين الستين)
فهنيئا لمن أفنى عمره فيما يرضي الله..
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91
8 - سناء ❣ الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
الله أكبر
إنا لله وإنا إبيه راجعون .. اللهم ثبتها عند السؤال .. وآنس وحشتها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأمة محمد أجمعين
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب
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9 - Sohaib xd الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
انا لله وانا اليه راجعون . كل نفس دائقة الموت
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57
10 - حميد مرضي الاثنين 24 غشت 2020 - 21:12
رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته
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54
11 - مواطن بحالك الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
انا لله و انا اليه راجعون، الله يرحمها و يغفر لها و يجعل مثواها الجنة برحمته
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54
12 - امين الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
يارب. اللهم ارحمها و اسكنها فسيح جنانك
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47
13 - haloui الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
أنا لله وأنا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك
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50
14 - سدجاري الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وامهات المؤمنين وحسن أولئك رفيقا اللهم الهم ذويها الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
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35
15 - كمال الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
عشنا معاها أيام و دكريات جميلة

يارب ترحمها وتغفر ليها
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38
16 - آية دعاء الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان
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29
17 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لنا ولها ولا تفتنا بعدها
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22
18 - الموت حق الاثنين 24 غشت 2020 - 21:13
لا ارى مادا قدمت من عمل يفيد البلاد والعباد.
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-186
19 - soussi الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها تعازينا الحارة لعائلتها وزوجها عبدالواحد عزري.
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25
20 - yas الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
انا لله وانا اليه راجعون... ....
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23
21 - Fatiha الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم ارحمهما واغفر لها واسكنها فسيح جناتك،
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23
22 - بوسحور الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
الله يرحمها وصبر عائلتها صغيرة وكبيرة
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25
23 - هدى الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
تعازينا لعائلتها ورحمها الله رحمة واسعة كلنا لها نطلب لها الرحمة و المغفرة
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22
24 - ابتسام الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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21
25 - hicham الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار
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24
26 - بشير الاثنين 24 غشت 2020 - 21:14
رحمها الله. فنانة مقتدرة بمعنى الكلمة. ملتزمة بتمثيل هادف.
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22
27 - صلاح الدين الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
انا لله وانا اليه راجعون رحمها الله وغفر لها وأثبتها عند السؤل
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21
28 - youssef sarhane الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
إن لله و إن إله راجعون....الله يرحمها و يوسع عليها و يغفر ليها
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18
29 - احلام الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
انا لله و انا اليه راجعون... تغمدها الله برحمته الواسعة و غفر ذنبها و جميع موتى المسلمين... لقد امتعت اباءنا بفنها الجميل الراقي و شاهدناه من بعد و الذي من الممكن ان يشاهده الجميع بدون خدش للحياء عكس ما نراه اليوم
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29
30 - rabat الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
إنا لله وإنا إليه راجعون الله ارحمها يا ربي
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21
31 - bouje qui bouje الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
كانت رحمها الله سيدة وقتها
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18
32 - عين الصفاء الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم ارحمها وتجاوز عنها وارزق اهلها الصبر والسلوان
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20
33 - عبده / الرباط الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
رحم الله الفنانة ثريا جبران رحمة واسعة و ألهم أسرتها الصغيرة و أسرتها الفنية جميل الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون... كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام
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20
34 - عبده الاثنين 24 غشت 2020 - 21:15
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين.
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19
35 - الحاجة انيسة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:16
انا لله وانا اليه راجعون.تغمدها الله برحمته.
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16
36 - خديجة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:16
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان
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15
37 - amine الاثنين 24 غشت 2020 - 21:16
رحمها الله و أكرم مثواها، كانت فنانة ملتزمة و بصفتي موظفا في وزارة الثقافة، أشهد أنها أفضل الوزراء الذين تحملوا مسؤولية هذا القطاع في العشرين سنة الماضية و في عهدها عرفت الوزارة عهدها الذهبي و بانو الفلوس لي ما كانوش باينين قبل و لي ما عاودوش بانو من بعد لأنها نزيهة بكل بساطة و وظفت ميزانية الإستثمار أحسن توظيف. رحمة الله عليها
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37
38 - احفير الاثنين 24 غشت 2020 - 21:16
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ان شاء الله. كانت فنانة قديرة وماتت في صمت.
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17
39 - أبو أشرف الاثنين 24 غشت 2020 - 21:16
إنا لله وإليه راجعون. اللهم اغفر لها و أكرم مثواها ووسع مدخلها. اللهم ارزق أهلها الصبر والسلوان.
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16
40 - بوعزة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
انا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
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15
41 - خالد مهاجر الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
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14
42 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إرحمها و اغفر لها و ارزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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13
43 - flifla الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
انا لله وإليه راجعون. رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته.والهم ذويها الصبر والسلوان .
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13
44 - عبد الله الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
رحمة الله عليك كم شاهدنا ادوارك الرائعة صاحبة الشخصية القوية ستبقين خالدة في اذهاننا مرورك اجمل في الزمن الجميل....
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19
45 - mehdi Frankfurt الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته مسكينا
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12
46 - عبدو الكزاوي الاثنين 24 غشت 2020 - 21:17
إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويوسع عليها.
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47 - mojane الاثنين 24 غشت 2020 - 21:18
اللهم ارحمها وادخلها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين
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9
48 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 24 غشت 2020 - 21:18
الله يرحمها وكافة المسلمين والمسلمات انا لله واليه راجعون.
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9
49 - ياسين الغزوي الاثنين 24 غشت 2020 - 21:19
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها فنانة كبيرة
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10
50 - وهبي الاثنين 24 غشت 2020 - 21:19
إنا لله وإنا إليه راجعوم ،تغمدها الله بواسع رحمته ورزق أهلها وأحبتها الصبر والسلوان ،،حبل الحياة قصير الله إرد بينا يارب
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8
51 - hicham الاثنين 24 غشت 2020 - 21:19
إنا لله وإنا إليه راجعون كانت امرأة عظيمة بكل معنى الكلمة اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
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9
52 - م روان الاثنين 24 غشت 2020 - 21:19
رحمها الله اسكنها فسيح جناته .انطفأت شمعة التي انارت الفن الجاد والهادف مما يزيد عن 50 سنة شتان ما قدمته هذه الفنانة العصامية والمناضلة وما نشاهده اليوم من تفاهة وقلة العفة .رحمك الله وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وانا لله وانا اليه راجعون.
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17
53 - متتبع الاثنين 24 غشت 2020 - 21:20
انا لله وان اليه راجعون،اللهم ارحمها واجعل مثواها الفردوس الأعلى.وارزق اهلها ودويها الصبر والسلوان،وتعازي الحارة لكل الفنانة المغاربة في فقدان الساحة الفنية لهدا الهرم الفني الكبير .
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12
54 - مجمد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:20
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمها برحمتك يارب واجعل الجنة مثواها انك سميع مجيب
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55 - متقاعد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:20
فقدالمغرب والأسرة الفنية العربية أحد أبرز الوجوه الفنية الكبرى الأستاذة الكبيرة ثريا جبران تغمدها الله برحمته الواسعة وانا لله وانا إليه راجعون. تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيدة والى محبيها والى الأسرة الفنية المغربية والعربية في فقدان إحدى الفنانات الملتزمات في الوطن العربي!!! وكل نفس دقيقة الموت!!!! اللهم اجعلها في جنات النعيم مع الصديقين والشهداء وحسن لهؤلاء رفيقا!!!
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9
56 - عبد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:20
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويوسع عليها ضيقة القبور الله ايصبر عاءلتها
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12
57 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:21
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله وحده ورحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جنانه.
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13
58 - علي باشا الاثنين 24 غشت 2020 - 21:21
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله الواحد القهار....اللهم الهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
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10
59 - حليمي اسماعيل الاثنين 24 غشت 2020 - 21:22
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واسكنها فسيحة جنتك
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8
60 - driss الاثنين 24 غشت 2020 - 21:23
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وازرق أهلها الصبر والسلوان
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7
61 - driss الاثنين 24 غشت 2020 - 21:23
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وازرق أهلها الصبر والسلوان
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8
62 - Zine الاثنين 24 غشت 2020 - 21:24
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته
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8
63 - تعازينا الحارة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:24
الله يرحمها ويوسع عليها إنه سميع مجيب
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12
64 - guyas naima الاثنين 24 غشت 2020 - 21:26
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفنانة القديرة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.الدوام الله.
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7
65 - simo الاثنين 24 غشت 2020 - 21:26
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزق اهلها واحبتها الصبر والسلوان اعزيكم في مصابكم الجلل
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8
66 - مصطفى الاثنين 24 غشت 2020 - 21:28
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه والهم اهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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8
67 - abdou الاثنين 24 غشت 2020 - 21:30
غادرتنا الفنانة المقتدرة رحمة الله عليها كانت شعلة الفن من المغرب الأقصى. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة والثواب ويسكنها فسيخ جناته ويلهم أسرتها وأهلها ودويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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10
68 - انا لله وانا لاراجعون الاثنين 24 غشت 2020 - 21:30
انا لله وانا لراجعون .اللهم ما تغمدها برحمتك الواسعة .واسكنها فسيح جناتك .اللهم ما امين
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9
69 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الاثنين 24 غشت 2020 - 21:31
رحمها الله واسكنها فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون كانت فنانة بمعنى الكلمة
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9
70 - أبو رانية الاثنين 24 غشت 2020 - 21:31
رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون
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5
71 - مواطنة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:32
انا لله وانا اليه راجعون تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جنانه والهم ذويها الصبر والسلوان
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7
72 - khadija adib الاثنين 24 غشت 2020 - 21:33
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وارحم جميع اموات المسلمين
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7
73 - إدريس الاثنين 24 غشت 2020 - 21:34
إنا لله وإليه راجعون. رحمة الله الفقيدة و وأسكنها فسيح جنانه ورزق أهلها و ذويها الصبر و السلوان
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5
74 - احمد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:34
الله اكبر. تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.وانا لله وانا اليه راجعون
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6
75 - أمينة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:35
إنا لله و إنا إليه راجعون، تغمدها الله بواسع رحمته
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76 - يوسف الاثنين 24 غشت 2020 - 21:37
اللهم ارحمها وتجاوز عنها وإدخالها جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
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77 - safae الاثنين 24 غشت 2020 - 21:37
انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه ويرزق ذويها الصبر والسلوان
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78 - mhammed الاثنين 24 غشت 2020 - 21:38
اللهم ارحمها برحمتك الواسعة وأسكنها فسيح جناتك والهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان ... كانت هرما في المسرح المغربي والعربي وكانت طيبة متواضعة حنونة ... يطفح قلبها بالحب للجميع
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79 - خالد الاثنين 24 غشت 2020 - 21:39
الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها
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80 - محمد آمين الاثنين 24 غشت 2020 - 21:39
الله يرحمها انا لله وانا اليه راجعون
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81 - عبد الخالق الاثنين 24 غشت 2020 - 21:41
اللهم ارحمها واغفر لها وارزق ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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82 - dankichot الاثنين 24 غشت 2020 - 21:42
يرحمك الله ايتها المناضلة الجليلة. و الممثلة المقتدرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون
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83 - رضوان الاثنين 24 غشت 2020 - 21:45
رحمها الله و أسكنها الجنة بكرمه
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84 - عائشة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:45
الله يرحمها و يغفر ليها فنانة ملتزمة ومحترمة ان لله وان اليه راجعون البقاء لله
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85 - عبدو الاثنين 24 غشت 2020 - 21:45
إلى صاحب التعليق الموت حق ادعو لموتى المسلمين بالرحمة والمغفرة فما الفائده من العمل الدنيوي
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86 - فان الاثنين 24 غشت 2020 - 21:47
رحمة الله عليها
فنانة محبوبة قدمت لوحات فنية رائعة أيام كانت الفرجة يحسب لها الف حساب
عاشت نقية وماتت على نقاء
انا لله وانا اليه راجعون
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87 - صالح الاثنين 24 غشت 2020 - 21:47
ا للهم ارحمها برحمتك الواسعة ووسع مدخلها والحقها بالصالحين ان لله وان اليه راجعون
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88 - Khalid الاثنين 24 غشت 2020 - 21:48
برحيل السيدة ثريا جبران بكون المغرب قد فقد هرما من اهرامات الفن المسرحي و فنانة من الزمن الجميل. رحمك الله يا سيدتي الفاضلة و اسكنك فسيح جناته.
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89 - محمد الزموري الاثنين 24 غشت 2020 - 21:50
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لنا ولها والدوام لله الواحد القهار تعازينا الحارة إلى أسرتها الصغيرة والكبيرة
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90 - سميرة صادق الاثنين 24 غشت 2020 - 21:51
انا لله و انا اليه راجعون لله ما اعطى وله ما اخذ اللهم ارحمها رحمة واسعة
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91 - عبدالله الاثنين 24 غشت 2020 - 21:54
إن لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفرلها وارحمها وارزق ذويها الصبر والسلوان
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92 - Bitil karim الاثنين 24 غشت 2020 - 21:55
Nous perdons une très grande dames Allah yarhamha
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93 - رشيد بلخضر الاثنين 24 غشت 2020 - 21:59
إنا لله و إنا إليه راجعون.
الفنانة المناضلة الوزيرة الملتزمة رحمها الله و أسكنها فسيح جنانه و ألهم أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.
( أذكروا موتاكم بخير)
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94 - abdo الاثنين 24 غشت 2020 - 22:00
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه
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95 - رحمها الله الاثنين 24 غشت 2020 - 22:00
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
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96 - مغربي الاثنين 24 غشت 2020 - 22:01
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لها و لموتى المسلمين
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97 - hanona الاثنين 24 غشت 2020 - 22:03
انا لله وانا إليه راجعون البقاء لله
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98 - abdou الاثنين 24 غشت 2020 - 22:03
allah yarhamha elle etait une bonne artiste qui defend les causes des pauvres
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99 - اكرام الاثنين 24 غشت 2020 - 22:04
كل نفس ذائقة الموت
رحمها الله واسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
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100 - اعصيم سمير الاثنين 24 غشت 2020 - 22:06
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيج جناتك رفقة الشهداء والصديقين.إنا لله وانا اليه راجعون.
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101 - amaghrabi الاثنين 24 غشت 2020 - 22:06
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها ,امين,
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102 - سعيد الاثنين 24 غشت 2020 - 22:08
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الجنة
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103 - sadi9 الاثنين 24 غشت 2020 - 22:11
انا لله وانااليه لراجعون
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104 - لحسن الاثنين 24 غشت 2020 - 22:14
رحم الله الفقيدة والهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون . هذه الفنانة الموهوبة الملتزمة كرست حياتها للمسرح وللفن بصفة عامة ليس للاسترزاق بل لان موهبتها تجري في عروقها وكانت قدوة للمرأة الحرة كما ان تعيينها كوزيرة قرار في غاية من الأهمية وله دلالات واضحة تروم تكريم الفنان الملتزم والكفاءات الموهوبة . هذه الفنانة الوزيرة بصمت التاريخ المغربي المعاصر وتركت رصيدا وارثا ثقافيا هاما .بالمناسبة ادعو الباحثين ان يشهروا بهذه الشخصية ويبرزوا كل رصيدها وتاريخها الفني المرموق وخاصة مدى استماتتها وتحديها للعديد من الحواجز وهي الإنسانة القوية المتواضعة التي يجب ان تخصص لها بحوث ودراسات ونقاشات للتعريف بمسارها الثقافي والنضالي والسياسي ولم يكن تقلدها منصب وزيرة للثقافة مجرد صدفة بل استحقاق لا جدال فيه .
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105 - hamada الاثنين 24 غشت 2020 - 22:14
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده ورحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته.
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106 - Hassan الاثنين 24 غشت 2020 - 22:16
. رحلت لكنها تركت ما يذكرنا بها و ندعو لها بالرحمة و المغفرة و ترجع نفسها مطمئنة إلى خالقها
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107 - nabil El berzaoui الاثنين 24 غشت 2020 - 22:17
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها
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108 - visiteur الاثنين 24 غشت 2020 - 22:17
إن لله وإنا إليه راجعون
لله ما أعطى ولله ما اخذ
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته .
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109 - عبدو الصحراوي الاثنين 24 غشت 2020 - 22:17
انا لله وانا اليه راجعون تعازينا لعائلتها رحمها الله رحمة واسعة نطلب لها الرحمة و المغفرة
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110 - فوزية الاثنين 24 غشت 2020 - 22:19
إنا لله و إنا إليه راجعون ، اللهم إرحمها و اغفر لها و أسكنها فسيح جناتك و ألهم ذويها الصبر و السلوان اللهم آآآميييين.
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111 - visiteur الاثنين 24 غشت 2020 - 22:19
سبحان الله! المحبوب في حياته، محبوب حين مماته، اللهم تغمد الفقيدة بواسع رحمتك وأسكنها فسيح جنانك، رب إن كانت محسنة فجازها خير الجزاء، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، إنك غفور رحيم، وألهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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112 - Said الاثنين 24 غشت 2020 - 22:26
ان لله وان اليه راجعون اللهم صبر اهلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه.
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113 - farissrabia الاثنين 24 غشت 2020 - 22:27
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويصبر ذويها... كانت انسانة طيبة وخلوقة وكريمة الله يرحمها روح
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114 - intidam Hassan الاثنين 24 غشت 2020 - 22:28
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لها ويسكنها فسيح جناتك يارب العالمين ويرزق أهلها الصبر والسلوان
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