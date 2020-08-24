الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما

هسبريس من الرباط

أسلمت الفنانة السعدية قريطيف، الشهيرة بـ"ثريا جبران"، مساء اليوم الاثنين، الروح إلى بارئها، عن عمر ناهز 68 عاما؛ وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الراحلة قد نقلت إلى إحدى المصحات قبل حوالي أسبوع، حيث تكفل الملك محمد السادس بمصاريف علاجها حينها.

وثريا جبران فنانة من مواليد الدار البيضاء سنة 1952، مسرحية وسينمائية مغربية، وسبق لها أن شغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي.