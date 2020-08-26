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الرئيسية | فن وثقافة | علوش يعرض لوحاته في المركز الثقافي بالجبهة

علوش يعرض لوحاته في المركز الثقافي بالجبهة

علوش يعرض لوحاته في المركز الثقافي بالجبهة
هسبريس من شفشاون
الأربعاء 26 غشت 2020 - 06:13

يعرض حالياً الفنان الشاب بلال علوش برواق الفنون بالمركز الثقافي بالجبهة، آخر أعماله التشكيلية التي تستوحي أمكنة إقليم شفشاون في أبعادها الجمالية والسياحية، إلى جانب أعمال الفنان محمد حقون.

وفي تصريح لبلال حول بداياته الفنيّة، قال إن انطلاقته منذ الطفولة جاءت بتشجيعات من أسرته، بعد أن لاحظت اهتمامه الكبير بالألوان والأشكال، ليترسّخ حضوره بعد ذلك في مشاركات مختلفة مُنظّمة من قبل المدارس التي كان يدرس بها وكذا الجمعيات الفنيّة المختصّة.

كما انخرط في العمل الجمعوي من خلال تأسيس نادٍ بدار الشباب بشفشاون رفقة أصدقائه، جمع في اهتماماته ما بين مجالي الرسم والشعر.

وأضاف علوش أنه حاليا يرأس لجنة الفن التشكيلي والرسم بالمركز الثقافي الجديد بالجبهة، الذي تمّ افتتاحه مؤخّراً، وهو منشأة مهمّة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تفعيل الأنشطة الفنية بهذه المنطقة وتقريب البنيات الثقافية من المواطنين وحثّهم على الإبداع.

يذكر أن عامل إقليم شفشاون كان قد أعطى انطلاقة افتتاح المركز الثقافي بالجبهة الذي يدخل في إطار البرامج التنمويّة الكبرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يتوفّر على إدارة ومكتبة وقاعة للإعلاميات وأخرى للعروض والندوات ورواق للفنون.

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