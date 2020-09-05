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كُتّاب وآراء
فيصل الحليمي ينتهي من إخراج فيلمه "15 يوم"
أنهى المخرج المغربي فيصل الحليمي الاشتغال مؤخرا على فيلمه السينمائي المطول المعنون بــ"15 يوم"، من إنتاج "Linam Solution"، وسيناريو محمد أهبياج والمخرج ذاته.
وفي تصريح لهسبريس بالمناسبة، قال الحليمي عن فكرة الفيلم: "جميع شعوب العالم تعيش نفس أحداث قصة الفيلم وموضوعه في نظري، وأظنه سيشكل إضافة كبيرة للمواضيع السينمائية التي سبقت معالجتها في الأفلام المغربية والعربية".
ويضيف الحليمي: "كانت كتابة السيناريو الأولى منذ عامين، وقمنا بمناقشته وإعادة صيغته الدرامية مع الكاتب والناقد السينمائي المغربي عبد الكريم واكريم، وأيضا الكاتب السيناريست خالد الضيف، لنتمكن من الحصول على سيناريو توافقي دراميا وسينمائيا".
ويضيف المخرج الشاب: "للإشارة فالفيلم الروائي السينمائي الطويل '15 يوم' اعتمدنا في بطولته على الممثل العالمي عمر بردوني، الذي أضاف بتجسيده للشخصية الرئيسية في الفيلم بعدا هاما، لما تحمله تلك الشخصية من تناقضات وصراعات نفسية داخلية؛ وإلى جانبه كانت الممثلة الشابة ندى هداوي، التي أظهرت احترافية كبيرة في تجسيد الشخصية؛ كما تقاسمت دور البطولة إلى جانبهما الممثلة وئام أبركان، دون أن ننسى العمل الجبار الذي قام به الفنان القدير المسرحي مصطفى حوشين، الذي جسد الشخصية بكل احترافية، وكذا رشيد العماري، الممثل المبدع الذي أسعدني التعامل معه لأول مرة".