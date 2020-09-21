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الرئيسية | فن وثقافة | تشكيلي مغربي يتحدى "كورونا" في بوادي هولندا

تشكيلي مغربي يتحدى "كورونا" في بوادي هولندا

تشكيلي مغربي يتحدى "كورونا" في بوادي هولندا
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 09:50

اختار الفنان التشكيلي المغربي سلمان الزموري كسر الطوق الذي فرضته جائحة "كورونا" على المجال الفني، بتنظيم معرض بين أحضان الطبيعي في مدينة إيدي وسط هولندا، انطلق مطلع شهر شتنبر الجاري ويستمر طيلة شهري أكتوبر ونونبر المقبلين.

الفنان التشكيلي المغربي، المتحدر من مدينة تطوان والمقيم في هولندا، ارتأى كسر قاعدة تنظيم المعارض بين جدران صالات العرض، وكسر القيود التي فرضتها جائحة "كورونا"، وسافر بلوحاته بين أحضان الطبيعة وسط البراري الهولندية.

المعرض التشكيلي الجديد لسلمان الزموري، والذي افتتحه هيستر فيلتمان مستشار الفن والثقافة في مدينة إيدي بمشاركة الشاعرة لاريسا فيرهوف، يتمحور حول تيمة الحرية، وقد أبدع التشكيلي المغربي لوحاته على قطع الحديد والقصدير مركزا.

واتخذ الزموري مقولة للمهاتما غاندي تقول "الحرية لا تستحق العناء إذا لم تمنح الحرية في الحركة" شعاراً للمعرض الذي حضر حفل افتتاحه مائة من المدعوين وجهت إليهم الدعوات الخاصة بسبب إجراءات جائحة "كورونا"، فيما تجمهر عدد كبير من محبي الطبيعة قريبا ينتظرون دورهم للدخول إلى فضاء المعرض.

وتدور مواضيع اللوحات حول الحرية بشكل عام، وآثار الحروب، وقمع النساء، والحركات النسوية، وكراهية المثليين، والمحرقة.. وكان الفنان سلمان الزموري طلب من شعراء مدينتي إيدي وفاغننغن المساهمة في هذا المعرض بكتابة قصائد ضمن موضوع الحرية قام الفنان بإخراجها تشكيليا.

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